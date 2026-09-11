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Motorista foge da PRF por 26 km e bate contra muro com 200 kg de maconha em Salvador

Condutor desobedeceu à ordem de parada na BR-324 e perdeu o controle do veículo durante a fuga

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:45

Motorista foge da PRF por 26 km e bate contra muro com 200 kg de maconha em Salvador
Motorista foge da PRF por 26 km e bate contra muro com 200 kg de maconha em Salvador Crédito: PRF

Um motorista fugiu de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por cerca de 26 quilômetros e acabou colidindo contra um muro com aproximadamente 200 kg de uma substância com características análogas à maconha, na noite desta quinta-feira (10), em Salvador.

A ocorrência teve início durante uma ronda da PRF no km 599 da BR-324. Os agentes deram ordem de parada a um Chevrolet Spin branco, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
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Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático pela rodovia. A perseguição continuou até o acesso à Avenida Barros Reis, onde o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um muro nas proximidades da Praça Barros Reis, no bairro Pau Miúdo.

Após a colisão, os agentes realizaram a abordagem e encontraram no interior do veículo aproximadamente 200 kg de material com características semelhantes à maconha.

O condutor sofreu lesões provocadas pela colisão e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele foi encaminhado para atendimento médico sob custódia policial.

O veículo e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis serão adotadas.

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