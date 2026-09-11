PERSEGUIÇÃO

Motorista foge da PRF por 26 km e bate contra muro com 200 kg de maconha em Salvador

Condutor desobedeceu à ordem de parada na BR-324 e perdeu o controle do veículo durante a fuga

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:45

Motorista foge da PRF por 26 km e bate contra muro com 200 kg de maconha em Salvador Crédito: PRF

Um motorista fugiu de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por cerca de 26 quilômetros e acabou colidindo contra um muro com aproximadamente 200 kg de uma substância com características análogas à maconha, na noite desta quinta-feira (10), em Salvador.

A ocorrência teve início durante uma ronda da PRF no km 599 da BR-324. Os agentes deram ordem de parada a um Chevrolet Spin branco, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

PRF em ação 1 de 14

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático pela rodovia. A perseguição continuou até o acesso à Avenida Barros Reis, onde o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um muro nas proximidades da Praça Barros Reis, no bairro Pau Miúdo.

Após a colisão, os agentes realizaram a abordagem e encontraram no interior do veículo aproximadamente 200 kg de material com características semelhantes à maconha.

O condutor sofreu lesões provocadas pela colisão e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele foi encaminhado para atendimento médico sob custódia policial.