Motorista foge da PRF por 26 km e bate contra muro com 200 kg de maconha em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:45
Um motorista fugiu de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por cerca de 26 quilômetros e acabou colidindo contra um muro com aproximadamente 200 kg de uma substância com características análogas à maconha, na noite desta quinta-feira (10), em Salvador.
A ocorrência teve início durante uma ronda da PRF no km 599 da BR-324. Os agentes deram ordem de parada a um Chevrolet Spin branco, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade.
PRF em ação
Os policiais iniciaram um acompanhamento tático pela rodovia. A perseguição continuou até o acesso à Avenida Barros Reis, onde o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um muro nas proximidades da Praça Barros Reis, no bairro Pau Miúdo.
Após a colisão, os agentes realizaram a abordagem e encontraram no interior do veículo aproximadamente 200 kg de material com características semelhantes à maconha.
O condutor sofreu lesões provocadas pela colisão e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele foi encaminhado para atendimento médico sob custódia policial.
O veículo e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis serão adotadas.