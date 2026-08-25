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Motorista que perdeu processo para a Uber após ter conta excluída por cancelar 64% das viagens em Salvador foi avisado pela empresa

Condutor de Salvador havia vencido a ação em primeira instância, mas TJ-BA considerou legítima a desativação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:59

Motorista de Uber
Motorista de Uber Crédito: Divulgação

Antes de ser excluído da Uber, um motorista de Salvador foi advertido pela plataforma sobre o elevado número de viagens canceladas e avisado sobre a possibilidade de desativação da conta. Mesmo assim, ele continuou com uma taxa de cancelamento de 64% das corridas que já havia aceitado, segundo registros apresentados pela empresa à Justiça.

O caso acabou se transformando em uma disputa judicial. O motorista contestou a exclusão e obteve uma primeira decisão favorável, que determinou a reativação do cadastro e o pagamento de R$ 36 mil em indenizações. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no entanto, reformou integralmente a sentença após recurso da Uber.

A empresa apresentou registros internos mostrando o histórico de utilização da plataforma. Segundo a Uber, além de cancelar quase dois terços das corridas aceitas, o condutor havia sido alertado sobre o comportamento e sobre o risco de perder o acesso ao aplicativo. Ainda de acordo com o processo, depois da exclusão, ele teve a oportunidade de solicitar uma revisão administrativa, mas a decisão de manter o desligamento foi confirmada.

Carros que deixam a categoria Uber Black e Comfort

Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução
Chevrolet Cruze Citroën C4 Lounge Hyundai Ioniq por Shutterstock
Toyota Prius Audi A3 Volkswagen Nivus por Divulgação
Carros que deixam a categoria Uber Comfort (a partir de 11 de janeiro de 2027): Fiat Argo Volkswagen Polo Volkswagen Voyage por Shutterstock
Chevrolet Prisma Toyota Yaris Hatch Peugeot 208 Renault Zoe por Divulgação
Chevrolet Joy Plus JAC J3 Turin por Shutterstock
Kia Rio JAC iEV40 por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução

Para os desembargadores da Segunda Câmara Cível, as provas digitais apresentadas pela Uber eram válidas para demonstrar a conduta do motorista. O colegiado considerou que, em uma relação integralmente desenvolvida em ambiente digital, os registros produzidos pela própria plataforma podem ser utilizados como prova do histórico de uso do aplicativo.

Com base nesse material, o TJ-BA concluiu que a Uber não agiu de forma abusiva e exerceu regularmente seu direito ao desativar a conta. A Corte também considerou relevante o fato de o motorista ter recebido advertências antes da exclusão e ter tido acesso a um procedimento posterior de revisão.

Por unanimidade, o Tribunal derrubou a determinação para que a conta fosse reativada e anulou as indenizações concedidas em primeira instância: R$ 26 mil por lucros cessantes e R$ 10 mil por danos morais. O motorista também foi condenado ao pagamento das custas e de honorários equivalentes a 10% do valor atualizado da causa, embora a cobrança permaneça suspensa porque ele é beneficiário da gratuidade de Justiça.

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Salvador Motorista Uber Decisão

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