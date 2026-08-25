DECISÃO

Motorista que perdeu processo para a Uber após ter conta excluída por cancelar 64% das viagens em Salvador foi avisado pela empresa

Condutor de Salvador havia vencido a ação em primeira instância, mas TJ-BA considerou legítima a desativação

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:59

Motorista de Uber Crédito: Divulgação

Antes de ser excluído da Uber, um motorista de Salvador foi advertido pela plataforma sobre o elevado número de viagens canceladas e avisado sobre a possibilidade de desativação da conta. Mesmo assim, ele continuou com uma taxa de cancelamento de 64% das corridas que já havia aceitado, segundo registros apresentados pela empresa à Justiça.

O caso acabou se transformando em uma disputa judicial. O motorista contestou a exclusão e obteve uma primeira decisão favorável, que determinou a reativação do cadastro e o pagamento de R$ 36 mil em indenizações. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no entanto, reformou integralmente a sentença após recurso da Uber.

A empresa apresentou registros internos mostrando o histórico de utilização da plataforma. Segundo a Uber, além de cancelar quase dois terços das corridas aceitas, o condutor havia sido alertado sobre o comportamento e sobre o risco de perder o acesso ao aplicativo. Ainda de acordo com o processo, depois da exclusão, ele teve a oportunidade de solicitar uma revisão administrativa, mas a decisão de manter o desligamento foi confirmada.

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Para os desembargadores da Segunda Câmara Cível, as provas digitais apresentadas pela Uber eram válidas para demonstrar a conduta do motorista. O colegiado considerou que, em uma relação integralmente desenvolvida em ambiente digital, os registros produzidos pela própria plataforma podem ser utilizados como prova do histórico de uso do aplicativo.

Com base nesse material, o TJ-BA concluiu que a Uber não agiu de forma abusiva e exerceu regularmente seu direito ao desativar a conta. A Corte também considerou relevante o fato de o motorista ter recebido advertências antes da exclusão e ter tido acesso a um procedimento posterior de revisão.