ACIDENTE

Motorista sofre mal súbito e micro-ônibus da Ufba atinge carros no campus do Canela

Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (17)

Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:01

Acidente com Buzufba no Canela Crédito: Reprodução

Um micro-ônibus do sistema de transporte interno da Universidade Federal da Bahia (Ufba), conhecido como Buzufba, se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (17), no campus do Canela, em Salvador.

Segundo a universidade, o veículo seguia em direção ao ponto localizado no estacionamento da Faculdade de Odontologia quando o motorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle da condução. O acidente atingiu dois veículos que estavam estacionados no local e também causou danos ao gradil da unidade acadêmica.

A Ufba informou que não houve outras vítimas além do condutor. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro ao trabalhador. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ainda de acordo com a instituição, medidas estão sendo adotadas para reduzir os prejuízos causados a terceiros. A universidade também providenciou a substituição do veículo envolvido no acidente para garantir a continuidade do serviço de transporte oferecido à comunidade acadêmica.