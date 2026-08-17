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Motorista sofre mal súbito e micro-ônibus da Ufba atinge carros no campus do Canela

Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:01

Acidente com Buzufba no Canela
Acidente com Buzufba no Canela Crédito: Reprodução

Um micro-ônibus do sistema de transporte interno da Universidade Federal da Bahia (Ufba), conhecido como Buzufba, se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (17), no campus do Canela, em Salvador.

Segundo a universidade, o veículo seguia em direção ao ponto localizado no estacionamento da Faculdade de Odontologia quando o motorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle da condução. O acidente atingiu dois veículos que estavam estacionados no local e também causou danos ao gradil da unidade acadêmica.

A Ufba informou que não houve outras vítimas além do condutor. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro ao trabalhador. O estado de saúde dele não foi divulgado.

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Ainda de acordo com a instituição, medidas estão sendo adotadas para reduzir os prejuízos causados a terceiros. A universidade também providenciou a substituição do veículo envolvido no acidente para garantir a continuidade do serviço de transporte oferecido à comunidade acadêmica.

As circunstâncias da ocorrência serão acompanhadas pela administração da universidade.

Tags:

Salvador Buzufba Ufba

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