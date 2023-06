Mototaxista é morto a tiros em Boa Vista do São Caetano

Um mototaxista foi morto na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro de Boa Vista de São Caetano, emS alvador. Sidney Carvalho de Jesus, de 54 anos, foi assassinado na frente de um mercadinho na Rua Angélica Rocha.



Segundo as primeiras informações, quatro homens se aproximaram de Sidney e efetuaram os disparos.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 9ª Companhia Independente foram até o local pouco depois das 8h, depois da denúncia dos disparos, e já encontraram o mototaxista morto. A área foi isolada para ação do Departamento de Polícia Técnica (DPT).