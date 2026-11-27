JUSTIÇA

MPF pede fim de ação contra secretário de Mobilidade por operação de ônibus durante eleições

Pedido ocorre após decisão do TRE-BA que determinou a prisão do gestor em meio a denúncias de redução na circulação de ônibus na capital baiana durante o segundo turno

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:43

Pablo Souza Crédito: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça o encerramento do processo contra o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, que teve a prisão determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) durante o segundo turno das eleições, em 25 de outubro deste ano. A decisão judicial foi motivada por denúncias de redução na circulação de ônibus na capital baiana no dia da votação.

Segundo o portal Metrópoles, o MPF defendeu a extinção da ação com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC). O dispositivo prevê o encerramento de processos sem análise do mérito quando não estão presentes as condições necessárias para o prosseguimento da demanda, como legitimidade ou interesse processual.

Apesar de solicitar o fim da ação, o órgão pediu que toda a documentação reunida no caso seja encaminhada à Procuradoria Regional Eleitoral.

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O que alegou a Prefeitura de Salvador

Durante a tramitação do caso, a Prefeitura de Salvador contestou as acusações e apresentou justificativas para a operação do transporte público no segundo turno.

A gestão municipal afirmou que assegurou a gratuidade irrestrita dos ônibus entre 6h e 20h, conforme estabelecido em decreto, e que determinou às concessionárias a circulação de toda a frota prevista para os dias úteis.

Segundo a prefeitura, a programação do segundo turno manteve as mesmas 2.954 partidas realizadas no primeiro. A administração também informou que disponibilizou veículos extras para atender à demanda nos terminais da Lapa e do Acesso Norte.

Outro argumento apresentado foi o de que o secretário Pablo Souza havia expedido, às 13h01, um ofício circular determinando às empresas responsáveis pelo transporte a operação de 100% da frota dos dias úteis. A prefeitura sustentou que a orientação foi enviada antes mesmo de tomar conhecimento da decisão liminar do TRE-BA, disponibilizada no mural da Justiça Eleitoral às 13h47.

Sobre os coletivos que continuaram nas garagens, a administração alegou que parte deles integrava a reserva técnica ou estava em manutenção preventiva.

Denúncia envolveu ônibus com adesivos do PT

A Prefeitura de Salvador atribuiu o atraso na saída dos ônibus da garagem G5, na manhã do segundo turno, à colocação não autorizada de adesivos de propaganda eleitoral do PT nos coletivos. Segundo a administração municipal, o material foi afixado por integrantes do Sindicato dos Rodoviários, o que exigiu a intervenção da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para retirar a publicidade dos veículos. A gestão alegou que a medida era necessária para preservar a neutralidade do transporte público e cumprir a legislação eleitoral.