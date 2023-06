MPT vai recolher digitais de idoso resgatado em condições precárias em Cassange

. Crédito: Reprodução/MPT

O idoso que foi encontrado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em condições degradantes em um sítio do bairro de Cassange, em Salvador, vai ter as digitais recolhidas na terça-feira (6) para que o órgão descubra sua identidade original. De acordo com o ministério, o procedimento se dá porque, além de não ter documentos, Juquinha - nome pelo qual atende - não sabe confirmar sua real identidade.

No sítio onde estava, que fica localizado próximo da divisa entre Salvador e Lauro de Freitas, a vítima foi encontrada em condições deploráveis, com muito lixo e sujeira acumulados, sem fornecimento de água, nem energia. Informações do MPT indicam que ele, inclusive, apresenta um estado de 'confusão mental', sem conseguir responder com clareza porque estava no local onde foi encontrado.

As digitais podem indicar também a localização de familiares de Juquinha já que, por enquanto, o idoso está em uma casa de repouso em Lauro de Freitas, sob os cuidados do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas (NETP). O MPT não finalizou a operação com o resgate da vítima. Ainda na semana, convocou reunião para que os empregadores apresentassem comprovantes de pagamento salarial e recolhimento de INSS do trabalhador.