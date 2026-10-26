Mudanças na Estação da Lapa começam nesta terça-feira (27); veja linhas afetadas

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Esther Morais
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:45
As mudanças nos pontos de ônibus da Estação da Lapa, em Salvador, vão começar na terça-feira (27). A Secretaria de Mobilidade (Semob) adiou o início das alterações, inicialmente previstas para esta segunda-feira (26), para realizar ajustes operacionais.
As intervenções fazem parte das obras de recuperação do piso de circulação dos ônibus no subsolo da estação. Durante os serviços, as linhas que operam na plataforma F serão transferidas para o térreo, com embarque e desembarque distribuídos entre as plataformas A, C e D.
Os pontos estarão sinalizados para facilitar a identificação pelos passageiros. Agentes da Semob, representantes da Integra e da Mobilapa também estarão no local para orientar motoristas e usuários e auxiliar na organização da operação durante o período das obras.
Os serviços serão executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), órgão municipal responsável por obras e serviços de infraestrutura, a pedido da Semob.
Plataforma A
0137 – (LB2) Barra Avenida/Barra
Plataforma C
0136 – (LB1) Chame-Chame
0145 – Itapuã/Praia do Flamengo
0903 – Boca do Rio
0138 – (LB3) Garibaldi/Ondina
Plataforma D
0101 – Graça
0142 – Vale do Canela
0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
0141 – Federação/HGE