SALVADOR

Mudanças na Estação da Lapa começam nesta terça-feira (27); veja linhas afetadas

Alterações foram adiadas pela Semob e vão ocorrer durante obras de recuperação do piso de circulação dos ônibus no subsolo

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:45

Mudanças na Estação da Lapa começam nesta terça-feira (27) Crédito: Divulgação/Semob

As mudanças nos pontos de ônibus da Estação da Lapa, em Salvador, vão começar na terça-feira (27). A Secretaria de Mobilidade (Semob) adiou o início das alterações, inicialmente previstas para esta segunda-feira (26), para realizar ajustes operacionais.

As intervenções fazem parte das obras de recuperação do piso de circulação dos ônibus no subsolo da estação. Durante os serviços, as linhas que operam na plataforma F serão transferidas para o térreo, com embarque e desembarque distribuídos entre as plataformas A, C e D.

Os pontos estarão sinalizados para facilitar a identificação pelos passageiros. Agentes da Semob, representantes da Integra e da Mobilapa também estarão no local para orientar motoristas e usuários e auxiliar na organização da operação durante o período das obras.

Os serviços serão executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), órgão municipal responsável por obras e serviços de infraestrutura, a pedido da Semob.

Confira a distribuição das linhas no térreo:

Plataforma A

0137 – (LB2) Barra Avenida/Barra

Plataforma C

0136 – (LB1) Chame-Chame

0145 – Itapuã/Praia do Flamengo

0903 – Boca do Rio

0138 – (LB3) Garibaldi/Ondina

Plataforma D

0101 – Graça

0142 – Vale do Canela

0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)