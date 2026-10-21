SALVADOR

Mulher + Comércio anuncia programação com grandes nomes nacionais do empreendedorismo feminino, da comunicação e do esporte

Segunda edição do evento será realizada nos dias 28 e 29 de outubro, na Casa do Comércio, em Salvador, com palestras, painéis, mentorias e oficinas gratuitas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino

D Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 19:05

Mulher + Comércio Crédito: Cesar Vilas Boas

O Sistema Comércio BA — Fecomércio, Sesc e Senac — e o Sebrae Bahia lançaram oficialmente a programação da segunda edição do Mulher + Comércio, durante encontro realizado para a imprensa e convidados, na manhã desta quarta-feira (21/10), no Restaurante-Escola Senac, na Casa do Comércio, em Salvador. Com o tema “Conexões Femininas nos Negócios”, o evento acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro, com inscrições gratuitas e uma agenda diversificada de atividades voltadas à capacitação, ao desenvolvimento empresarial e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino na Bahia.

O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, ressaltou a expressiva presença feminina nos setores de comércio de bens, serviços e turismo. “A iniciativa valoriza o protagonismo das mulheres no ambiente empresarial, especialmente no setor terciário, ao ampliar o acesso ao conhecimento, estimular a inovação e promover oportunidades de networking e colaboração entre empreendedoras, empresárias e profissionais que buscam fortalecer e expandir seus negócios”, afirmou.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, destacou, durante o lançamento do evento, “a relevância do Mulher+Comércio para o fortalecimento do empreendedorismo feminino e o aprimoramento da gestão dos negócios. A iniciativa representa um importante avanço no incentivo ao desenvolvimento e à competitividade das mulheres empreendedoras”.

“Com o protagonismo feminino no centro da experiência, o Mulher + Comércio foi concebido para fortalecer a presença das mulheres nos negócios, especialmente no setor terciário, e estimular a criação de redes capazes de gerar oportunidades, parcerias e novos caminhos para empreender”, destaca Ana Alonso, coordenadora da Câmara da Mulher Empresária (CME) da Fecomércio BA.

O lançamento contou com a presença de importantes lideranças femininas da gestão pública: Camilla Batista (SPMBA), Mila Paes (SEMDEC), Fernanda Lordelo (SPMJ), Maria Eduarda Lomanto (SEMAR) e Ângela Guimarães (SEPROMIBA).

Palestrantes de destaque nacional integram a programação

A programação reunirá nomes de referência em comunicação, empreendedorismo, influência digital e esporte, conectando diferentes trajetórias de sucesso a temas essenciais para o desenvolvimento profissional e empresarial das mulheres.

Entre as convidadas está Cris Bartis, uma das criadoras do podcast Mamilos, lançado em 2014 e reconhecido por contribuir para a consolidação do formato no Brasil, com debates aprofundados sobre temas relevantes da sociedade e a participação de especialistas. Também integra a programação Sarah Fonseca, empresária e influenciadora digital que destaca a representatividade negra em sua atuação e em sua linha de produtos de cuidados com a pele.

O esporte e a superação estarão representados por Hortência Marcari, um dos maiores nomes da história do basquete feminino brasileiro, cuja trajetória é marcada por conquistas e protagonismo dentro e fora das quadras. Já Duda Vieira, empresária, criadora de conteúdo e fundadora da Comunidade CEO Digital, levará ao evento sua experiência no universo dos negócios digitais e da criação de comunidades empreendedoras.

A diversidade de perfis e experiências reforça a proposta do Mulher + Comércio de oferecer inspiração, conhecimento prático e novas perspectivas para mulheres que desejam empreender, inovar e ampliar sua atuação no mercado.

Painéis

A programação também dará destaque a temas que conectam a identidade baiana às oportunidades de negócios. O painel “Gastronomia que conecta cultura, turismo e experiências” reunirá referências do setor, como Thereza Paim, Leila Carreiro, Deliene Mota e Heloísa Braga, para discutir como a gastronomia pode impulsionar o turismo, valorizar a cultura baiana e criar experiências capazes de movimentar a economia.

Outro destaque da programação será o painel “Por trás do negócio: histórias, desafios e conquistas de mulheres empreendedoras”, conduzido por Ana Alonso, coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio BA. O encontro dará voz a trajetórias femininas que transformaram ideias em negócios, evidenciando os desafios, as decisões e as conquistas que marcam a jornada de quem empreende. Participam do painel Camila Schreiber, fundadora e diretora criativa da BOAH, marca de moda autoral que combina sofisticação e leveza, Maíza Brito, fundadora da Cristalli, boutique de óculos de luxo em Salvador, e Josi Lima, empresária baiana e fundadora da rede Miss Nail, que alia inovação e sofisticação ao mercado da beleza.

Ao longo dos dois dias, o público poderá acompanhar palestras e painéis no Teatro Sesc Casa do Comércio, participar de mentorias coletivas no Espaço Mário Cravo e vivenciar oficinas práticas promovidas pelo Senac BA e pelo Sebrae Bahia, no 7º andar do edifício-sede do Sistema Comércio BA.

O evento contará ainda com ativações e ambientes planejados para estimular a troca de experiências, a aproximação entre empreendedoras e a criação de novas parcerias.

Outro destaque será o “De Dona para Dona”, espaço dedicado às mentorias coletivas, no qual mulheres poderão compartilhar conhecimentos, experiências e estratégias para fortalecer seus empreendimentos e impulsionar novas trajetórias profissionais.

Para ampliar a participação e tornar a experiência mais interativa, o evento contará com o Passaporte Mulher + Comércio, uma jornada gamificada que permitirá às participantes acumular conquistas e concorrer a prêmios ao longo das atividades.

Compromisso com a sustentabilidade e as práticas ESG

A realização do Mulher + Comércio também reforça o compromisso do Sistema Comércio BA e do Sebrae Bahia com a sustentabilidade e as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). Desde o planejamento até a execução, o evento incorpora diretrizes voltadas à redução dos impactos ambientais e à promoção da responsabilidade social, seguindo as orientações do Guia de Sustentabilidade em Eventos, elaborado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Entre as medidas consideradas estão o uso responsável de recursos, a gestão de resíduos e emissões e a adoção de práticas de diversidade, equidade e inclusão. A iniciativa busca aliar o desenvolvimento empresarial à responsabilidade socioambiental, contribuindo para uma economia mais sustentável, inclusiva e comprometida com as boas práticas de governança.