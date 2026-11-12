EMBARCAÇÃO

Mulher é encontrada morta dentro de cabine de navio no Porto de Salvador

Departamento de Homicídios expediu guias para perícia e remoção do corpo

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:08

Mulher de 81 anos é encontrada morta dentro de cabine de navio no Porto de Salvador Crédito: Divulgação

Uma mulher de 81 anos, identificada como Izabel Conti Borges, morreu dentro da cabine de uma embarcação na quarta-feira (11). A morte ocorreu por causas naturais. O navio, o MSC Divina, atracou no Porto de Salvador na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 8h.

A embarcação chegou à capital baiana após uma travessia do Atlântico iniciada em Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. A saída de Salvador está prevista para as 18h, com destino ao Rio de Janeiro.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a ocorrência e expediu as guias para perícia e remoção do corpo.

A reportagem procurou a MSC Cruzeiros para obter um posicionamento e aguarda retorno.

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Com 333 metros de comprimento, 37,92 metros de largura e 67,69 metros de altura, o MSC Divina chama a atenção pelas dimensões e pela estrutura oferecida aos passageiros. A embarcação tem capacidade para mais de 4,3 mil pessoas, 1.751 cabines distribuídas em diferentes categorias e uma tripulação de aproximadamente 1.388 profissionais. Com 139.072 toneladas de arqueação bruta, o navio pode atingir velocidade máxima de 23,75 nós, o equivalente a cerca de 44 km/h.

Inaugurado em 2012, o MSC Divina integra a classe Fantasia e tem projeto inspirado na atriz italiana Sophia Loren, que também participou da concepção de elementos da decoração. Entre os destaques está uma suíte exclusiva no MSC Yacht Club, área de luxo que conta com uma penteadeira inspirada no camarim da artista.