EXECUÇÃO

Mulher é arrastada para dentro de casa e morta a tiros por grupo armado em São Cristóvão

Ingrid Lopes, de 30 anos, foi encontrada sem vida após homens invadirem a residência e efetuarem disparos; ninguém foi preso.

Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:58

Ingrid Lopes foi morta a tiros em casa Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Ingrid Lopes, 30 anos, foi morta a tiros dentro de uma residência na noite de quinta-feira (3), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Ela estava na porta de casa quando foi arrastada para dentro da residência por um grupo de homens armados e atingida por disparos. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.

Segundo informações registradas na ocorrência, cinco suspeitos chegaram ao endereço em um Volkswagen Nivus branco e cometeram o crime ao encontrar Ingrid no local. Os homens teriam entrado na residência e atirado contra Ingrid, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Policiais militares foram acionados após a denúncia de uma pessoa baleada dentro de um imóvel na Rua da Capela. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima sem vida e constataram a ocorrência. Buscas foram realizadas nas proximidades na tentativa de localizar os envolvidos, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto diligências são realizadas para reunir informações que possam ajudar na identificação dos responsáveis.

A morte de Ingrid é investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que apura as circunstâncias do ataque. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas, e não há informações sobre o que teria provocado a invasão da residência e os disparos contra a vítima.