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Mulher é arrastada para dentro de casa e morta a tiros por grupo armado em São Cristóvão

Ingrid Lopes, de 30 anos, foi encontrada sem vida após homens invadirem a residência e efetuarem disparos; ninguém foi preso.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:58

Ingrid Lopes foi morta a tiros em casa
Ingrid Lopes foi morta a tiros em casa Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Ingrid Lopes, 30 anos, foi morta a tiros dentro de uma residência na noite de quinta-feira (3), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Ela estava na porta de casa quando foi arrastada para dentro da residência por um grupo de homens  armados e atingida por disparos. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.

Segundo informações registradas na ocorrência, cinco suspeitos chegaram ao endereço em um Volkswagen Nivus branco e cometeram o crime ao encontrar Ingrid no local. Os homens teriam entrado na residência e atirado contra Ingrid, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Policiais militares foram acionados após a denúncia de uma pessoa baleada dentro de um imóvel na Rua da Capela. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima sem vida e constataram a ocorrência. Buscas foram realizadas nas proximidades na tentativa de localizar os envolvidos, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto diligências são realizadas para reunir informações que possam ajudar na identificação dos responsáveis.

A morte de Ingrid é investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que apura as circunstâncias do ataque. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas, e não há informações sobre o que teria provocado a invasão da residência e os disparos contra a vítima.

A ocorrência foi atendida por equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), acionadas para verificar a denúncia. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar os autores.

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