POLÍCIA

Mulher é baleada durante ação policial em Salvador

Não há detalhes sobre o quadro de saúde dela

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:55

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Uma mulher foi baleada durante uma ação policial em Bom Juá, em Salvador, na tarde de segunda-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu durante um confronto com homens armados.

Equipes da Rondesp BTS realizavam o reforço do policiamento no bairro e teriam recebido informações sobre um ataque armado na região. Segundo a PM, durante o patrulhamento na 1ª Travessa Henrique Marquês, um grupo teria disparado contra os policiais e, em seguida, fugido do local.

"Durante as buscas na área, um dos suspeitos foi encontrado ferido por disparos de arma de fogo e socorrido para uma unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos", diz trecho da nota da PM.

Ainda durante os procedimentos de registro da ocorrência, as equipes tomaram conhecimento de que uma mulher havia sido baleada, socorrida por populares e encaminhada a uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .40, 123 porções de maconha e 37 pinos de cocaína. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil, responsável pela investigação do caso.

A Polícia Militar da Bahia informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência, esclarecer a dinâmica dos acontecimentos e verificar eventuais responsabilidades no âmbito de suas atribuições.