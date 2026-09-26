Mulher é encontrada morta dentro de carrinho de supermercado em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:09
O corpo de uma mulher, ainda sem identificação formal, foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado no bairro do Comércio, em Salvador, na noite de sexta-feira (25).
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 16ª Companhia Independente localizaram a vítima sem sinais vitais e com marcas de tiros. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Diligências e investigações estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.