POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de carrinho de supermercado em Salvador

Corpo foi localizado no bairro do Comércio

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:09

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

O corpo de uma mulher, ainda sem identificação formal, foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado no bairro do Comércio, em Salvador, na noite de sexta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 16ª Companhia Independente localizaram a vítima sem sinais vitais e com marcas de tiros. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14