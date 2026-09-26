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Mulher é encontrada morta dentro de carrinho de supermercado em Salvador

Corpo foi localizado no bairro do Comércio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:09

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

O corpo de uma mulher, ainda sem identificação formal, foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado no bairro do Comércio, em Salvador, na noite de sexta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 16ª Companhia Independente localizaram a vítima sem sinais vitais e com marcas de tiros. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Diligências e investigações estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Salvador

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