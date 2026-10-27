FEMINICÍDIO

Mulher é encontrada morta dentro de casa após ser estrangulada por companheiro em Salvador

Homem teria deixado de acionar socorro e procurado familiares somente no dia seguinte ao crime

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:15

Verena foi morta por Marcos Vinícius após discussão Crédito: Reprodução

Um homem de 29 anos identificado como Marcos Vinícius Conceição da Silva foi preso em flagrante, na noite de segunda-feira (26), suspeito de matar a companheira, Verena Gomes Ferreira, 32, no bairro de Pero Vaz, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo (25), dentro da residência onde o casal morava.

Em depoimento aos investigadores, o suspeito afirmou que asfixiou a mulher durante uma discussão. Ainda conforme a apuração policial, depois de perceber que Verena estava sem sinais vitais, ele não acionou o socorro e permaneceu no imóvel. A procura por familiares só teria ocorrido no dia seguinte.

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A Polícia Civil informou que o homem possui um registro policial anterior por injúria e ameaça contra outra mulher. O caso foi registrado em julho de 2023. Após a comunicação da morte, equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), realizaram perícia na residência.

Os celulares da vítima e do suspeito foram apreendidos para auxiliar nas investigações, e foram expedidas as guias para a perícia e a remoção do corpo. O homem se apresentou espontaneamente à unidade policial acompanhado de um advogado e foi autuado em flagrante por feminicídio. A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva.