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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:08
Uma mulher foi feita refém dentro de um bar no bairro da Barra, em Salvador, na noite deste sábado (5). A vítima foi libertada após a intervenção da Polícia Militar e não sofreu ferimentos graves. Dois homens foram detidos.
Segundo a Polícia Militar, o homem manteve a mulher refém usando uma faca próxima ao pescoço dela para ameaçá-la. Ele teria alegado estar sendo perseguido.
Agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) passaram cerca de 30 minutos negociando com o homem, que liberou a vítima após o diálogo. Ela foi conduzida para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico, mas não apresentou ferimentos graves.
“Durante a condução do autor até a viatura, populares avançaram contra as guarnições na tentativa de retirar o conduzido da custódia policial, arremessando pratos e cadeiras contra o efetivo. Alguns policiais foram atingidos. Para conter as agressões e garantir a segurança dos envolvidos, foi necessário o emprego de agente químico”, informou a PM, em nota.
O suspeito foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado. Um segundo homem também foi conduzido para a Central de Flagrantes por ter arremessado uma cadeira contra as equipes durante a condução do suspeito.
Foram apresentados na ocorrência dinheiro em espécie e uma arma branca. Todo o material, juntamente com os envolvidos, foi conduzido à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais cabíveis. O suspeito segue custodiado, à disposição da Justiça.