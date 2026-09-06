SALVADOR

Mulher é feita refém com faca no pescoço dentro de bar na Barra

Em nota, PM afirmou ter sido agredida por populares durante a condução do suspeito para viatura

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:08

Central de Flagrantes de Salvador Crédito: Reprodução

Uma mulher foi feita refém dentro de um bar no bairro da Barra, em Salvador, na noite deste sábado (5). A vítima foi libertada após a intervenção da Polícia Militar e não sofreu ferimentos graves. Dois homens foram detidos.

Segundo a Polícia Militar, o homem manteve a mulher refém usando uma faca próxima ao pescoço dela para ameaçá-la. Ele teria alegado estar sendo perseguido.

Agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) passaram cerca de 30 minutos negociando com o homem, que liberou a vítima após o diálogo. Ela foi conduzida para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico, mas não apresentou ferimentos graves.

“Durante a condução do autor até a viatura, populares avançaram contra as guarnições na tentativa de retirar o conduzido da custódia policial, arremessando pratos e cadeiras contra o efetivo. Alguns policiais foram atingidos. Para conter as agressões e garantir a segurança dos envolvidos, foi necessário o emprego de agente químico”, informou a PM, em nota.

O suspeito foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado. Um segundo homem também foi conduzido para a Central de Flagrantes por ter arremessado uma cadeira contra as equipes durante a condução do suspeito.