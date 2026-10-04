CRIME

Mulher é morta a facadas no bairro da Federação, em Salvador

Caso ocorreu neste domingo (4)

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:39

Suspeito de furtar condomínio de luxo em Maceió é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi morta a facadas no bairro da Federação, em Salvador, na manhã deste domingo (4). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 41ª Companhia Independente (CIPM/Federação) foram acionadas para atender a uma ocorrência na Rua Sérgio de Carvalho.

No local, os policiais constataram a morte da vítima. A área foi isolada para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado.

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