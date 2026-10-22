POLÍCIA

Mulher entrega R$ 20 mil para comprar casa própria e acaba vítima de golpe em Salvador

Suspeito foi preso por aplicar o golpe do falso consórcio

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:27

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 22 anos, suspeito de estelionato na modalidade conhecida como golpe do falso consórcio, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21), no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, 17 casos foram registrados contra o homem.

A prisão ocorreu após uma mulher relatar, em uma delegacia, ter sido vítima da fraude. Segundo o depoimento, ela entregou R$ 20 mil em um escritório localizado na região, sob a promessa de receber uma carta de crédito para a aquisição da casa própria, com contemplação prevista para um prazo de 30 a 60 dias.

A vítima relatou ainda que economizou o valor durante anos com o objetivo de comprar a casa própria. Porém, após efetuar o pagamento, não recebeu o imóvel prometido e descobriu que havia contratado um consórcio e serviços de consultoria financeira.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14