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Mulher entrega R$ 20 mil para comprar casa própria e acaba vítima de golpe em Salvador

Suspeito foi preso por aplicar o golpe do falso consórcio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:27

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 22 anos, suspeito de estelionato na modalidade conhecida como golpe do falso consórcio, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21), no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, 17 casos foram registrados contra o homem.

A prisão ocorreu após uma mulher relatar, em uma delegacia, ter sido vítima da fraude. Segundo o depoimento, ela entregou R$ 20 mil em um escritório localizado na região, sob a promessa de receber uma carta de crédito para a aquisição da casa própria, com contemplação prevista para um prazo de 30 a 60 dias.

A vítima relatou ainda que economizou o valor durante anos com o objetivo de comprar a casa própria. Porém, após efetuar o pagamento, não recebeu o imóvel prometido e descobriu que havia contratado um consórcio e serviços de consultoria financeira.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O suspeito foi localizado no escritório por equipes da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) e conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

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Salvador

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