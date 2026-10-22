Mulher entrega R$ 20 mil para comprar casa própria e acaba vítima de golpe em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:27
Um homem de 22 anos, suspeito de estelionato na modalidade conhecida como golpe do falso consórcio, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21), no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, 17 casos foram registrados contra o homem.
A prisão ocorreu após uma mulher relatar, em uma delegacia, ter sido vítima da fraude. Segundo o depoimento, ela entregou R$ 20 mil em um escritório localizado na região, sob a promessa de receber uma carta de crédito para a aquisição da casa própria, com contemplação prevista para um prazo de 30 a 60 dias.
A vítima relatou ainda que economizou o valor durante anos com o objetivo de comprar a casa própria. Porém, após efetuar o pagamento, não recebeu o imóvel prometido e descobriu que havia contratado um consórcio e serviços de consultoria financeira.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O suspeito foi localizado no escritório por equipes da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) e conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.