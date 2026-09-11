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Mulher investigada por 38 furtos em igrejas, centros espíritas e clínicas é presa no Aeroporto de Salvador

Polícia Civil apura possível rede formada por cerca de sete mulheres

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:36

Aeroporto de Salvador
Aeroporto de Salvador Crédito: Arquivo

Uma mulher de 42 anos investigada por uma série de furtos em Salvador e em outras cidades da Bahia foi presa na quinta-feira (10), no Aeroporto Internacional de Salvador. Segundo a Polícia Civil, há 38 registros relacionados à atuação investigada desde 2021.

As apurações indicam que a mulher frequentava locais como igrejas, centros espíritas e clínicas e aproveitava momentos de distração para furtar pertences. Além de bairros da capital baiana, há ocorrências investigadas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, e Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.

A investigação que levou à prisão começou após representantes de um centro espírita localizado em Pituaçu, em Salvador, registrarem um boletim de ocorrência em março deste ano. Imagens de câmeras de segurança e outros elementos reunidos durante a apuração ajudaram a identificar a suspeita.

Com base nas provas obtidas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva da investigada. O mandado foi cumprido quando ela circulava pelas dependências do aeroporto.

O caso, no entanto, ainda está sob investigação. A polícia apura se outras pessoas participavam dos crimes e afirma ter encontrado indícios de uma rede formada por aproximadamente sete mulheres envolvidas nos furtos.

Após a prisão, a investigada foi encaminhada à sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). A apuração é conduzida pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). Policiais da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que atuam no aeroporto, deram apoio ao cumprimento do mandado.

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