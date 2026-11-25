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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:44
Uma mulher trans de 27 anos foi conduzida à Central de Flagrantes na noite de terça-feira (24), após se envolver em uma discussão de trânsito no Centro Histórico de Salvador. Segundo a Polícia Militar, ela teria agredido o veículo de outro motorista e desacatado policiais do 18º Batalhão da PM que atuaram na ocorrência.
De acordo com a PM, uma equipe foi acionada para conter o desentendimento no Largo do Terreiro de Jesus. Durante a discussão, a mulher teria proferido palavras de baixo calão e golpeado o carro de outro condutor. Os policiais tentaram mediar o conflito para evitar agressões físicas, mas, conforme a corporação, a mulher se irritou com a intervenção e passou a ofender verbalmente a equipe. Uma guarnição de motopatrulhamento foi chamada para dar apoio à abordagem.
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Ainda segundo a PM, a mulher resistiu à ação dos agentes e manteve uma postura agressiva. Ela foi contida e encaminhada à delegacia. A Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida na Central de Flagrantes de Salvador e liberada. O caso foi registrado como desacato a policiais militares.