Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher trans é encontrada morta com sinais de tiros dentro de casa em Salvador

Assassinato ocorreu após invasão de imóvel

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11:22

Caso vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios
Caso vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios Crédito: Divulgação

Uma mulher transexual, ainda sem identificação formal, foi encontrada morta na própria casa com marcas de tiros na madrugada de sexta-feira (6), no bairro São João do Cabrito, em Salvador. O crime ocorreu após o imóvel ter sido invadido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 14ª Companhia Independente foram acionados após receberem a informação de que uma pessoa teria sido baleada.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a morte e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Equipes da PM realizaram rondas e buscas na região para tentar localizar possíveis suspeitos. Ninguém foi preso. O policiamento também foi intensificado no bairro.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Segundo a Polícia Civil, guias de perícia e remoção foram expedidas, e diligências e oitivas estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Prefeitura de Salvador prorroga pagamento de inscrição do concurso público da Guarda Civil

Prefeitura de Salvador prorroga pagamento de inscrição do concurso público da Guarda Civil
Imagem - Dois homens são mortos a tiros em avenida movimentada de Salvador

Dois homens são mortos a tiros em avenida movimentada de Salvador
Imagem - Jornalista aciona Itamaraty após denúncia de importunação sexual por turista em Salvador

Jornalista aciona Itamaraty após denúncia de importunação sexual por turista em Salvador