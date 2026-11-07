Mulher trans é encontrada morta com sinais de tiros dentro de casa em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11:22
Uma mulher transexual, ainda sem identificação formal, foi encontrada morta na própria casa com marcas de tiros na madrugada de sexta-feira (6), no bairro São João do Cabrito, em Salvador. O crime ocorreu após o imóvel ter sido invadido.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 14ª Companhia Independente foram acionados após receberem a informação de que uma pessoa teria sido baleada.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram a morte e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Equipes da PM realizaram rondas e buscas na região para tentar localizar possíveis suspeitos. Ninguém foi preso. O policiamento também foi intensificado no bairro.
O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Segundo a Polícia Civil, guias de perícia e remoção foram expedidas, e diligências e oitivas estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.