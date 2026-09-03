Mulher vira alvo de operação após perseguir ex-companheiro e divulgar conteúdo íntimo em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:52
Uma mulher de 28 anos é investigada por perseguir, ameaçar e expor duas vítimas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens em Salvador. Segundo a Polícia Civil da Bahia, os ataques teriam começado após o fim de um relacionamento. Nesta quinta-feira (3), a Operação Cizânia foi deflagrada para apurar o caso, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.
De acordo com as investigações, a suspeita passou a perseguir, desde 2025, o ex-companheiro de outra mulher e a atual companheira dele. Para manter os ataques, ela teria criado e utilizado diversos perfis falsos, além de diferentes números de telefone e contas em plataformas digitais. Os conteúdos publicados seriam ofensivos, ameaçadores e difamatórios.
Mulher foi alvo de operação em Salvador
A investigação também identificou indícios de que dados pessoais das duas vítimas teriam sido usados sem autorização para habilitar linhas telefônicas e criar contas digitais. Conforme a polícia, a estratégia teria como objetivo prolongar a perseguição e dificultar a identificação da responsável pelas ações praticadas no ambiente virtual.
Os mandados foram cumpridos em um imóvel ligado à investigada, no bairro de Plataforma, em Salvador. Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, dispositivos eletrônicos e outros materiais que deverão passar por análise pericial. O objetivo é encontrar conversas, documentos, imagens e outros elementos que possam ajudar a esclarecer os crimes investigados.
Na mesma ação, um homem foi levado para prestar esclarecimentos depois de ser localizado com um aparelho celular que apresentava restrição por roubo. Ele é suspeito de receptação. A Polícia Civil também apura se outras pessoas tiveram participação nos ataques e nas ações investigadas no caso.
A Operação Cizânia foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade vinculada ao Departamento de Investigação Criminal (DEIC). As investigações continuam para esclarecer a extensão das condutas atribuídas à mulher e reunir elementos que possam embasar eventual responsabilização dos envolvidos.