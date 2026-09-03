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Mulher vira alvo de operação após perseguir ex-companheiro e divulgar conteúdo íntimo em Salvador

Suspeita teria criado perfis falsos e usado diferentes números para ameaçar, difamar e divulgar conteúdo íntimo das vítimas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:52

Mulher foi alvo de operação em Salvador
Mulher foi alvo de operação em Salvador Crédito: Divulgação

Uma mulher de 28 anos é investigada por perseguir, ameaçar e expor duas vítimas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens em Salvador. Segundo a Polícia Civil da Bahia, os ataques teriam começado após o fim de um relacionamento. Nesta quinta-feira (3), a Operação Cizânia foi deflagrada para apurar o caso, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, a suspeita passou a perseguir, desde 2025, o ex-companheiro de outra mulher e a atual companheira dele. Para manter os ataques, ela teria criado e utilizado diversos perfis falsos, além de diferentes números de telefone e contas em plataformas digitais. Os conteúdos publicados seriam ofensivos, ameaçadores e difamatórios.

Mulher foi alvo de operação em Salvador

Mulher foi alvo de operação em Salvador por Divulgação
Mulher foi alvo de operação em Salvador por Divulgação
Mulher foi alvo de operação em Salvador por Divulgação
Mulher foi alvo de operação em Salvador por Divulgação
Mulher foi alvo de operação em Salvador por Divulgação
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Mulher foi alvo de operação em Salvador por Divulgação

A investigação também identificou indícios de que dados pessoais das duas vítimas teriam sido usados sem autorização para habilitar linhas telefônicas e criar contas digitais. Conforme a polícia, a estratégia teria como objetivo prolongar a perseguição e dificultar a identificação da responsável pelas ações praticadas no ambiente virtual.

Os mandados foram cumpridos em um imóvel ligado à investigada, no bairro de Plataforma, em Salvador. Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, dispositivos eletrônicos e outros materiais que deverão passar por análise pericial. O objetivo é encontrar conversas, documentos, imagens e outros elementos que possam ajudar a esclarecer os crimes investigados.

Na mesma ação, um homem foi levado para prestar esclarecimentos depois de ser localizado com um aparelho celular que apresentava restrição por roubo. Ele é suspeito de receptação. A Polícia Civil também apura se outras pessoas tiveram participação nos ataques e nas ações investigadas no caso.

A Operação Cizânia foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade vinculada ao Departamento de Investigação Criminal (DEIC). As investigações continuam para esclarecer a extensão das condutas atribuídas à mulher e reunir elementos que possam embasar eventual responsabilização dos envolvidos.

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