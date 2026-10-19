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Mulheres têm 26 totens no BRT de Salvador para pedir ajuda em casos de violência; veja como funciona

QR Codes nas estações dão acesso ao Botão Lilás pelo WhatsApp e permitem solicitar presença da Guarda Municipal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:24

QR Codes direcionam ao WhatsApp do Botão Lilás, que permite relatar ocorrências e compartilhar a localização
QR Codes direcionam ao WhatsApp do Botão Lilás, que permite relatar ocorrências e compartilhar a localização Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Mulheres em situação de violência agora contam com mais uma forma de pedir ajuda durante os deslocamentos em Salvador. A prefeitura disponibilizou o acesso ao Botão Lilás em 26 totens nas estações do BRT, com QR Codes que direcionam ao WhatsApp do serviço.

Para utilizar o canal, basta apontar a câmera do celular para o código ou entrar em contato pelo número (71) 98791-3420. O pedido pode ser feito pela própria vítima ou por qualquer pessoa que presencie uma agressão ou situação de risco.

A ampliação resulta de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). O acesso dispensa a intermediação de funcionários das estações, mas as equipes receberam capacitação para orientar quem encontrar dificuldades.

Veja como funciona o Botão Lilás

Totens em estações do BRT de Salvador oferecem acesso a canal de ajuda para mulheres em situação de violência por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
QR Codes direcionam ao WhatsApp do Botão Lilás, que permite relatar ocorrências e compartilhar a localização por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
Além das vítimas, testemunhas podem acionar o serviço e solicitar atendimento da Guarda Civil Municipal por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
Profissionais das estações foram capacitados para orientar passageiras sobre o uso da ferramenta por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
"Aqui quem agredir uma mulher vai enfrentar uma cidade inteira" por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
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Totens em estações do BRT de Salvador oferecem acesso a canal de ajuda para mulheres em situação de violência por Jefferson Peixoto/ Secom PMS

O atendimento começa com um chatbot, que oferece informações sobre os serviços disponíveis e a opção de solicitar ajuda. Se houver necessidade de envio imediato de uma equipe, a ocorrência é encaminhada à Central de Operações da Guarda Civil Municipal (GCM). A partir daí, um profissional capacitado assume a conversa para reunir detalhes do caso e identificar o local.

A ferramenta também permite compartilhar a localização. Com os dados recebidos, a Guarda pode mobilizar a viatura mais próxima e repassar à guarnição as informações sobre a situação antes da chegada dos agentes.

“E não precisa ser necessariamente a própria vítima: qualquer pessoa que esteja presenciando uma situação de violência, seja homem ou mulher, pode informar o que está acontecendo e solicitar uma viatura”, explicou a coordenadora da Patrulha Guardiã Maria da Penha, Géssica Reis.

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Se o agressor for localizado, poderá ser conduzido a uma delegacia para o registro da ocorrência e as providências da Polícia Civil. Entre as unidades especializadas de Salvador estão a da Casa da Mulher Brasileira e as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas e Periperi.

Segundo a secretária da SPMJ, Fernanda Lordelo, a expansão busca aproximar as mulheres da rede de atendimento. “A gente quer que elas tenham esse recurso na palma da mão, de forma simples e acessível, e que saibam que não estão sozinhas”, afirmou.

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