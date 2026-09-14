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Mulheres vítimas de violência doméstica podem receber salário mínimo por até dois anos em Salvador

PL prevê pagamento de um salário mínimo por até dois anos para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade econômica

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 14:08

Bahia é líder em violência contra mulher no Nordeste
Bahia é líder em violência contra mulher no Nordeste Crédito: Elza Fiúza/Agência Brasil

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão contar com um auxílio financeiro temporário em Salvador. É o que prevê um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal pela vereadora Marcelle Moraes (UB).

A proposta prevê o pagamento mensal de um salário mínimo nacional, por até 24 meses, para vítimas que estejam em situação de violência e vulnerabilidade ou dependência econômica. A medida busca garantir condições para que essas mulheres possam romper o ciclo de violência e reconstruir suas vidas com autonomia e segurança.

Para ter acesso ao benefício, a mulher deverá comprovar a situação de violência por meio de registro de ocorrência policial, medida protetiva, processo judicial, encaminhamento de órgão da rede de proteção ou outro documento reconhecido pela regulamentação. Também será considerada a existência de vulnerabilidade ou dependência econômica que dificulte o afastamento do agressor.

A proposta estabelece ainda que o recebimento do auxílio não poderá ser condicionado à desistência de medidas protetivas, denúncias, ações judiciais ou procedimentos de responsabilização do agressor. O benefício deverá ser integrado às políticas municipais de assistência social, saúde, habitação, trabalho, renda, educação, segurança e proteção às mulheres.

“Não basta dizer para uma mulher que ela precisa sair de uma relação abusiva quando, muitas vezes, ela não tem para onde ir nem condições financeiras para se sustentar. A autonomia econômica também é uma ferramenta de proteção. Nosso objetivo é criar uma rede de segurança para que essa mulher possa romper o ciclo de violência e reconstruir sua vida com dignidade”, afirma Marcelle Moraes.

Copa do Mundo: estudo liga dias de jogos ao aumento da violência contra mulheres em Salvador

Enquanto para muita gente os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo são sinônimos de festa e celebração, para muitas mulheres soteropolitanas, pode ser sinônimo de medo e violência. Isso porque as datas de partidas de futebol registram um aumento substancial de casos de violência contra a mulher na cidade.  por Shutterstock
É isso que mostra um estudo do Instituto Natura (que incorporou o Instituto Avon) e do Fórum Nacional de Segurança Pública. por Shutterstock
O resultado foi que o número de registros de Boletins de Ocorrência de ameaça contra mulheres cresce 23,7%, enquanto o número de denúncias por lesão corporal aumenta em 20,8%, nesses dias, no universo composto pelas cinco cidades. por Shutterstock
Já em Salvador, os pesquisadores identificaram que 85% dos casos de agressão física são contra mulheres negras. Elas também são pelo menos metade das vítimas de ameaças e agressões no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.  por
De acordo com o estudo, há outros pontos de alerta. Se o jogo for disputado na própria cidade do time - o chamado ‘fator casa’ - foi registrado um aumento da violência, com mais de 25,9% nos registros de lesão corporal contra mulheres. Em geral, os agressores são os companheiros ou ex-companheiros das mulheres agredidas. por Shutterstock
A maior parte das mulheres que registram ocorrências de ameaça tem entre 30 e 49 anos. Já os casos de agressão física (lesão corporal) concentram-se majoritariamente entre mulheres mais jovens, na faixa dos 18 aos 29 anos. por Freepick
Em dias de jogos, os casos de companheiros que cometem ameaças contra as mulheres chegam a 14,14% contra 11,89% nos dias em que não há partidas. As lesões corporais cometidas por companheiros saem de 11,09% para 16,58%. Já os ex-companheiros cometem mais ameaças em dias de jogos, segundo a pesquisa: de 17,18% para 18,83% mais casos em dias de partidas. As lesões corporais saem de 7,6% para 11,02%. por Agência Brasil
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Enquanto para muita gente os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo são sinônimos de festa e celebração, para muitas mulheres soteropolitanas, pode ser sinônimo de medo e violência. Isso porque as datas de partidas de futebol registram um aumento substancial de casos de violência contra a mulher na cidade.  por Shutterstock

O projeto prevê ainda que o processo de solicitação seja simplificado, acessível e humanizado, evitando a revitimização, e determina o tratamento sigiloso dos dados e das informações relacionadas à situação de violência, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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Na justificativa, a vereadora destaca que a dependência econômica é um dos principais obstáculos enfrentados por mulheres que tentam deixar situações de violência. A proposta busca oferecer um período de segurança financeira para que a beneficiária possa reorganizar sua vida, buscar emprego, retomar atividades profissionais e encontrar moradia adequada.

“Esse auxílio não deve ser visto simplesmente como uma transferência de renda. É uma política de proteção e emancipação. Precisamos dar condições concretas para que nenhuma mulher seja obrigada a permanecer em uma situação de violência por falta de dinheiro ou de alternativas”, completa Marcelle.

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Salvador Violência

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