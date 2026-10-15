ARTE E CULTURA

MUNCAB amplia estrutura e passa a ter dois edifícios no Centro Histórico de Salvador

Complexo leva os nomes da artista plástica Yêdamaria e do poeta, compositor e educador Jorge Portuga

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:04

MUNCAB Crédito: Divulgação

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB) anunciou a ampliação de sua estrutura no Centro Histórico de Salvador. A instituição passa a contar com um complexo cultural formado por dois edifícios, que levam os nomes da artista plástica Yêdamaria e do poeta, compositor e educador Jorge Portugal, ampliando os espaços destinados a exposições, atividades educativas e programação cultural.

O Edifício Yêdamaria, sede principal do museu, funciona no antigo prédio do Thesouro Estadual. Já o Edifício Jorge Portugal, instalado no imóvel da antiga Assistência Pública, está em processo de requalificação e será dedicado especialmente a atividades de formação, pesquisa e apresentação de novos artistas. O espaço já vem recebendo a exposição Tincoã.

A expansão faz parte de um novo momento institucional do MUNCAB, sob a gestão de Cíntia Maria, diretora-geral, e Jamile Coelho, diretora artística. A proposta é fortalecer o museu como espaço de preservação, produção e circulação da cultura afro-brasileira, reunindo arte, educação, memória e conhecimento.

A escolha dos nomes dos edifícios também representa uma homenagem a duas personalidades que contribuíram para a cultura baiana e para a própria história da instituição.

Nascida em Salvador, em 1932, Yêdamaria construiu uma trajetória de mais de cinco décadas nas artes visuais, com trabalhos em pintura, gravura, colagem e desenho. Formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde também foi professora, a artista tem a obra Yemanjá, de 1975, no acervo do museu. Ela também esteve entre as referências que participaram da idealização do MUNCAB.

Jorge Portugal, por sua vez, foi poeta, compositor, professor e gestor cultural, com atuação marcante na educação e na valorização da cultura baiana. Ele participou das articulações que contribuíram para a criação do museu e da Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira (AMAFRO), iniciadas em 2002.

Para Jamile Coelho, a homenagem representa também um gesto de valorização da memória e da identidade negra de Salvador.

“Ao renomeá-las em homenagem a figuras fundamentais da produção intelectual, artística e cultural negra, realizamos um gesto de reparação simbólica, restituímos presenças historicamente apagadas e reafirmamos a importância dessas trajetórias para a memória e a identidade da cidade”, destacou.