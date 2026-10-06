PARA CRIANÇAS

Mundo Bita fará apresentação gratuita em Salvador no Mês das Crianças; saiba mais

Show “Festa dos Bichos” será realizado no próximo sábado (10)



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:40

Mundo Bita fará apresentação gratuita em Salvador no Mês das Crianças; saiba mais Crédito: Divulgação

O Mundo Bita fará uma apresentação gratuita no Mês das Crianças, no Salvador Norte Shopping. O show será realizado no próximo sábado (10), às 16h, no Piso L3 do shopping.

Intitulada “Show do Bita: Festa dos Bichos”, a apresentação reúne Bita, Lila, Dan e Tito em uma jornada musical pelo universo dos animais. O espetáculo terá 20 músicas, entre sucessos do Mundo Bita e novas canções, além de interação com o público.

O repertório inclui personagens como a onça, a girafa, a coruja, o porquinho, o caranguejo e o dinossauro Argo. Quem quiser acompanhar a apresentação mais perto do palco poderá reservar gratuitamente um espaço pelo aplicativo Salvador Norte.

A programação do Mês das Crianças também conta com outras atrações no shopping. Entre elas está a promoção “Compre e Ganhe”, que acontece de 2 a 12 de outubro. A cada R$ 350 em compras, enquanto durarem os estoques, o cliente poderá ganhar uma almofada colecionável do Mundo Bita. Cada CPF poderá resgatar até quatro modelos.

No dia 12 de outubro, às 15h, haverá uma Contação de Histórias, com clássicos da literatura brasileira, no Piso L3. A participação é gratuita mediante inscrição pelo aplicativo Salvador Norte.

A Gruta da Cuca, inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo, também foi prorrogada até 12 de outubro. A atração é gratuita e fica no Piso L1.

Já no dia 25 de outubro, às 15h, Tio Paulinho e personagens comandam uma parada de Halloween pelos corredores do Salvador Norte Shopping.

Serviço

Show do Mundo Bita

Data: 10 de outubro

Horário: 16h

Local: Piso L3 do Salvador Norte Shopping

Entrada: gratuita