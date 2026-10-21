CULTURA E MEMÓRIA

Museu em Salvador que guarda mais de 3 mil peças e joias raras lança campanha para reafirmar sua identidade

Instituição no Corredor da Vitória reúne pratarias, porcelanas, mobiliário e o maior conjunto museológico do mundo de peças conhecidas como Joias de Liberdade, segundo o museu

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:22

Museu em Salvador que guarda mais de 3 mil peças e joias raras lança campanha para reafirmar sua identidade Crédito: Divulgação

Um acervo de 3.176 peças ajuda a contar histórias da sociedade baiana entre os séculos XVII e XX. Localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto reúne joias, pratarias, porcelanas, cristais, pinturas, esculturas e mobiliário que revelam costumes, relações sociais e conexões culturais de diferentes épocas. Agora, uma campanha busca reforçar a identidade da instituição como Museu de Artes Decorativas da Bahia.

A história do espaço começou com Carlos de Aguiar Costa Pinto e Margarida Ballalai de Carvalho Costa Pinto, casados desde 1913 e unidos pelo interesse pela arte e pelo colecionismo. Ao longo de mais de duas décadas, Carlos reuniu uma coleção expressiva com o desejo de transformá-la em museu, mas morreu em 1946 sem concretizar o projeto.

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Margarida assumiu a missão de preservar o acervo e tornar realidade o sonho do marido. Em 1968, criou a fundação que viabilizou a instituição e doou a coleção, o terreno e a casa onde o museu funciona até hoje. O espaço foi inaugurado em 5 de novembro de 1969, transformando uma coleção particular em patrimônio aberto ao público.

Joias que contam histórias de liberdade

Entre os destaques do acervo estão 923 peças de prataria e um conjunto de 157 joias historicamente conhecidas como “joias de crioulas”, que o museu passou a denominar Joias de Liberdade após pesquisas. Segundo a instituição, trata-se do maior conjunto desse tipo em museus no mundo.

Produzidos em ouro e prata, os adornos ajudam a compreender as experiências de mulheres negras livres e libertas na Bahia dos séculos XVIII e XIX. As peças também revelam formas de afirmação social, identidade e liberdade em uma sociedade marcada pela escravidão e por profundas desigualdades. A coleção reúne ainda porcelanas chinesas, cristais europeus e mobiliário brasileiro, objetos que mostram a circulação de materiais, técnicas e referências culturais entre diferentes territórios.

Museu quer ampliar pesquisa e acesso ao acervo

A campanha também destaca o papel de Margarida na criação e consolidação da instituição. Em 2024, o nome dela passou a integrar oficialmente a denominação do museu, reconhecendo sua contribuição para transformar o projeto do casal em realidade. A proposta atual é ampliar o trabalho para além da conservação e exposição das peças, fortalecendo atividades de pesquisa, interpretação e difusão das artes decorativas e aproximando o acervo de diferentes públicos.

“Queremos que o Museu seja reconhecido não apenas como o lugar de uma importante coleção histórica e artística, mas como uma instituição viva, dedicada ao estudo, à preservação, à pesquisa, à interpretação e à difusão das artes decorativas”, afirma Bárbara Santos, museóloga e diretora executiva da instituição.

Segundo ela, o museu também busca investigar as conexões da Bahia com a Europa, a África, a Ásia e outros territórios envolvidos nas rotas comerciais e culturais que contribuíram para a formação da cultura material do estado. As artes decorativas reúnem objetos em que função, técnica, materiais e estética se combinam. Além do valor artístico, peças como joias, cadeiras e porcelanas permitem investigar hábitos cotidianos, formas de trabalho, relações comerciais, crenças e distinções sociais de diferentes períodos.

Mantido com apoio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, o museu pretende ampliar o diálogo com pesquisadores, universidades, artistas, designers, escolas e comunidades. Entre as iniciativas previstas estão novas exposições, ações educativas, projetos de acessibilidade, publicações e atividades de pesquisa.