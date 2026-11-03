SAÚDE

Mutirão oferece 100 vagas para atendimentos de prevenção ao câncer de mama em Salvador

Ação será realizada em 7 de novembro, com atendimentos das 7h às 12h

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:16

Mutirão é promovido pelo Hospital Aristides Maltez Crédito: Divulgação/HAM

Mulheres que precisam de avaliação especializada para investigar possíveis sinais de câncer de mama terão uma oportunidade de atendimento gratuito em Salvador. O Hospital Aristides Maltez (HAM) promove, no próximo dia 7 de novembro, um mutirão com 100 vagas. A mobilização é realizada em conjunto com o Instituto Protea e marca o encerramento das atividades do Outubro Rosa.

A ação acontecerá das 7h às 12h. As interessadas devem garantir participação antecipadamente pelo telefone (71) 3357-8531. Para o atendimento, será necessário levar RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

Durante o mutirão, as pacientes passarão por avaliação ambulatorial com uma equipe multidisciplinar. A depender da indicação dos profissionais, poderão ser direcionadas para a realização de mamografia, ultrassonografia ou biópsia, exames utilizados na investigação da doença.

Câncer de mama antes dos 40 1 de 10

A mobilização ocorre em um cenário de atenção à incidência do câncer de mama no país. Projeções do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Brasil deverá contabilizar 78.610 novos casos por ano entre 2026 e 2028. Para 2026, a estimativa é de 4.480 diagnósticos na Bahia e cerca de 1.340 em Salvador.

O impacto da doença também aparece nos registros de mortalidade. Em 2024, foram contabilizadas 20.849 mortes por câncer de mama no Brasil, sendo 1.349 na Bahia. Na capital baiana, a taxa chegou a 26,7 óbitos para cada 100 mil mulheres em 2023.