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Mutirão oferece 100 vagas para atendimentos de prevenção ao câncer de mama em Salvador

Ação será realizada em 7 de novembro, com atendimentos das 7h às 12h

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:16

No Hospital Aristides Maltez, em Salvador, programação segue até a próxima sexta (4)
Mutirão é promovido pelo Hospital Aristides Maltez Crédito: Divulgação/HAM

Mulheres que precisam de avaliação especializada para investigar possíveis sinais de câncer de mama terão uma oportunidade de atendimento gratuito em Salvador. O Hospital Aristides Maltez (HAM) promove, no próximo dia 7 de novembro, um mutirão com 100 vagas. A mobilização é realizada em conjunto com o Instituto Protea e marca o encerramento das atividades do Outubro Rosa.

A ação acontecerá das 7h às 12h. As interessadas devem garantir participação antecipadamente pelo telefone (71) 3357-8531. Para o atendimento, será necessário levar RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

Durante o mutirão, as pacientes passarão por avaliação ambulatorial com uma equipe multidisciplinar. A depender da indicação dos profissionais, poderão ser direcionadas para a realização de mamografia, ultrassonografia ou biópsia, exames utilizados na investigação da doença.

Câncer de mama antes dos 40

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A mobilização ocorre em um cenário de atenção à incidência do câncer de mama no país. Projeções do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Brasil deverá contabilizar 78.610 novos casos por ano entre 2026 e 2028. Para 2026, a estimativa é de 4.480 diagnósticos na Bahia e cerca de 1.340 em Salvador.

O impacto da doença também aparece nos registros de mortalidade. Em 2024, foram contabilizadas 20.849 mortes por câncer de mama no Brasil, sendo 1.349 na Bahia. Na capital baiana, a taxa chegou a 26,7 óbitos para cada 100 mil mulheres em 2023.

Na Bahia, o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres. A identificação da doença nas fases iniciais é um dos fatores que contribuem para aumentar as possibilidades de sucesso do tratamento.

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Tags:

Salvador Câncer de Mama Atendimento Mutirão

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