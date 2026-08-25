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'Não sei o que fazer agora', desabafa mãe de entregador baleado durante briga de trânsito

Familiares afirmam que o principal suspeito do disparo é um policial militar

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:14

Caso aconteceu na Avenida São Rafael/ PM é principal suspeito
Caso aconteceu na Avenida São Rafael/ PM é principal suspeito Crédito: Reprodução/TV Bahia

O homem baleado durante uma briga de trânsito em Salvador trabalha como entregador por aplicativo e tem 27 anos. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (24), na Avenida São Rafael. Familiares afirmam que o principal suspeito do disparo é um policial militar.

Em entrevista à TV Bahia, a mãe da vítima disse que espera por justiça. “Meu filho é um menino honesto, trabalha de domingo a domingo. Somos do interior e estamos em busca dos nossos sonhos”, afirmou. 

Segundo a Polícia Civil, o entregador foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar após a ocorrência. O caso é investigado pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima).

Procurada, a Polícia Militar orientou que as informações sobre a investigação fossem solicitadas à Polícia Civil.

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A mãe do jovem contou ainda que ele se casou há oito meses e estava construindo a própria casa. “No domingo, meu filho saiu de casa às 7h e só voltou por volta da meia-noite. Ontem, quando ele estava indo trabalhar, eu falei com ele. Ele disse que estava saindo de casa, já eram quase 7h. Infelizmente, enquanto eu estava no trabalho, recebi a notícia de que meu filho tinha sido baleado”, relatou.

Ela também destacou que o filho é o principal responsável pelo sustento da família. “Eu não sei o que fazer agora. Meu filho precisa sustentar a família. A esposa dele está desempregada, e ele estava em busca de um emprego fixo. Como não encontrou, passou a trabalhar fazendo entregas por aplicativo”, disse.

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Salvador Trânsito

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