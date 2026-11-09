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Navios da MSC chegam a Salvador nesta semana e abrem temporada de cruzeiros no Brasil

MSC Divina atraca na capital baiana no dia 12, durante viagem de travessia, enquanto o MSC Musica chega a Santos no dia 16; embarcações terão roteiros pelo litoral brasileiro

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:53

Navio da MSC chega a Salvador nesta semana e abre temporada de cruzeiros no Brasil Crédito: Divulgação

Dois navios da MSC Cruzeiros já estão a caminho do Brasil para abrir a temporada 2026/2027 da companhia na América do Sul. O MSC Divina tem chegada prevista a Salvador na próxima quinta-feira (12), durante uma viagem de travessia, enquanto o MSC Musica deve atracar em Santos, no litoral paulista, no dia 16. As embarcações serão as primeiras da frota da empresa a chegar ao país para a nova temporada.

Antes de seguir para o Brasil, o MSC Divina fez sua última parada em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, em 5 de novembro. Já o MSC Musica encerrou sua passagem por Las Palmas de Gran Canaria, também em território espanhol, nesta segunda-feira (9), antes de iniciar a travessia até Santos.

Temporada de cruzeiros na Bahia 1 de 9

Após a chegada, os navios terão roteiros diferentes pela costa brasileira. O MSC Divina fará minicruzeiros de três a cinco noites, com saídas de Santos e escalas alternadas em Búzios, Ilhabela e Ilha Grande. A embarcação começará seu primeiro itinerário regular da temporada em 17 de novembro, também com partida do porto paulista.

O MSC Musica oferecerá minicruzeiros de três e quatro noites, com embarques em Santos e visitas alternadas a Búzios, Ilha Grande e Ilhabela. Também haverá viagens de sete noites, com saídas do Rio de Janeiro e escalas em destinos como Búzios, Itajaí, Ilhabela, Ilha Grande e Paranaguá. Os passageiros poderão embarcar ainda em Itajaí e Paranaguá.

MSC Musica chega ao Brasil com novidades

O MSC Musica passou por uma série de aprimoramentos antes de iniciar a temporada na América do Sul. Entre as novidades está a inclusão do MSC Yacht Club, produto de luxo da companhia, que passa a integrar as opções disponíveis a bordo. Outra mudança é a renovação do MSC Aurea Spa, espaço dedicado ao bem-estar e ao relaxamento. A estrutura conta com sauna panorâmica, salas de vapor, sala de sal e caminho Kneipp.