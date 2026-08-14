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Nova Carteira de Identidade: SAC tem vagas para emissão do documento neste sábado (15)

Ação é voltada apenas para idosos

Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:13

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

O SAC realiza um atendimento exclusivo da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para idosos neste sábado (15). A ação faz parte do Projeto Cidadão 60+, que oferece a CIN apenas para o público idoso em postos da rede SAC na capital e Região Metropolitana (RMS), no interior do Estado e no SAC Móvel. O atendimento será no período da manhã e precisa ser agendado previamente.

O agendamento deve ser feito através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). A ação é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O intuito é oferecer um atendimento especializado e acolhedor a esse público.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

CIN

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia. Vale destacar que a CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.