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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 18:17
Os moradores de Salvador terão mais uma opção para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A partir da próxima segunda-feira (23), o SAC Itinerante realizará atendimentos gratuitos na Estação VLT Calçada. O serviço estará disponível até o dia 4 de dezembro, das 7h30 às 17h, por ordem de chegada, com distribuição de até 160 senhas diárias.
A iniciativa busca ampliar a capacidade de emissão do documento na capital baiana, que já conta com 14 postos fixos do SAC e duas unidades provisórias, localizadas no Shopping Center Lapa, no Centro, e no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão.
A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para pessoas casadas. Caso a certidão esteja plastificada, também será necessário levar uma cópia simples.
A nova identidade permite incluir informações sobre condições de saúde, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Também é possível acrescentar o tipo sanguíneo, o fator RH e a opção por ser doador de órgãos.
Além da versão física, a CIN possui uma versão digital, disponibilizada na plataforma GOV.BR três dias após a impressão do documento. A carteira também conta com um QR Code que permite verificar sua autenticidade e conferir os dados do titular.
O prazo de validade varia conforme a faixa etária:
- Menores de 12 anos: validade de cinco anos;
- De 12 a 59 anos: validade de dez anos;
- A partir de 60 anos: validade indeterminada.