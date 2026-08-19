OBRAS

Nova ligação viária entre Rua da Gratidão e Avenida Orlando Gomes promete reduzir trânsito em Salvador

Trecho está localizado entre os bairros de Piatã e Bairro da Paz

Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:25

Prefeitura inicia construção de ligação viária que vai trazer mais fluidez ao trânsito na Rua da Gratidão Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador deu início a mais uma intervenção voltada para a mobilidade urbana da capital. Nesta quarta-feira (19), o prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova via que fará a conexão entre a Rua da Gratidão e a Avenida Orlando Gomes, em um trecho localizado entre os bairros de Piatã e Bairro da Paz.

A obra, orçada em R$ 13,6 milhões com recursos próprios do município, tem como objetivo ampliar as opções de deslocamento na região, que registra crescimento populacional e aumento do fluxo de veículos nos últimos anos. A expectativa é que a nova ligação contribua para reduzir congestionamentos e ofereça mais fluidez ao trânsito local.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), os serviços deverão ser concluídos em até oito meses. O projeto prevê a construção de duas pontes sobre o Rio Jaguaribe, totalizando 61 metros de extensão, além de pavimentação asfáltica e em piso intertravado, implantação de passeios, meio-fio, sistema de drenagem, iluminação em LED e tratamento paisagístico.

Durante o anúncio, Bruno Reis destacou que a intervenção busca atender uma demanda antiga dos moradores da região, que enfrentam dificuldades de mobilidade devido ao crescimento urbano e ao aumento da circulação de veículos.

“O projeto prevê a abertura de uma nova via que vai se conectar à Orlando Gomes por meio de dois pontilhões sobre o Rio Jaguaribe. Também vamos implantar um sistema binário, tornando a Rua da Gratidão mão única, o que permitirá uma melhor distribuição do tráfego e mais agilidade nos deslocamentos”, afirmou o prefeito.

Segundo o gestor municipal, uma segunda etapa da iniciativa já está sendo planejada e contempla a implantação de uma nova ligação viária nas proximidades da Rua Beira Rio da Paz, ampliando ainda mais a conectividade da área.

O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, explicou que a proposta foi elaborada após estudos técnicos e vistorias realizadas no entorno. Conforme ele, o adensamento provocado por novos empreendimentos residenciais aumentou significativamente a demanda por melhorias na circulação viária.

“Acompanhamos de perto a realidade dessas ruas e identificamos a necessidade de criar alternativas para melhorar o fluxo de veículos e garantir mais qualidade de vida para quem vive e circula pela região”, disse.

Para viabilizar a implantação da nova via, a Prefeitura realizou desapropriações e articulou parcerias com proprietários de áreas estratégicas. Entre eles está o Grupo Cidade, que cedeu um dos terrenos necessários para a execução do projeto.