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Nova ligação viária entre Rua da Gratidão e Avenida Orlando Gomes promete reduzir trânsito em Salvador

Trecho está localizado entre os bairros de Piatã e Bairro da Paz

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:25

Prefeitura inicia construção de ligação viária que vai trazer mais fluidez ao trânsito na Rua da Gratidão
Prefeitura inicia construção de ligação viária que vai trazer mais fluidez ao trânsito na Rua da Gratidão Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador deu início a mais uma intervenção voltada para a mobilidade urbana da capital. Nesta quarta-feira (19), o prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova via que fará a conexão entre a Rua da Gratidão e a Avenida Orlando Gomes, em um trecho localizado entre os bairros de Piatã e Bairro da Paz.

A obra, orçada em R$ 13,6 milhões com recursos próprios do município, tem como objetivo ampliar as opções de deslocamento na região, que registra crescimento populacional e aumento do fluxo de veículos nos últimos anos. A expectativa é que a nova ligação contribua para reduzir congestionamentos e ofereça mais fluidez ao trânsito local.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), os serviços deverão ser concluídos em até oito meses. O projeto prevê a construção de duas pontes sobre o Rio Jaguaribe, totalizando 61 metros de extensão, além de pavimentação asfáltica e em piso intertravado, implantação de passeios, meio-fio, sistema de drenagem, iluminação em LED e tratamento paisagístico.

Durante o anúncio, Bruno Reis destacou que a intervenção busca atender uma demanda antiga dos moradores da região, que enfrentam dificuldades de mobilidade devido ao crescimento urbano e ao aumento da circulação de veículos.

“O projeto prevê a abertura de uma nova via que vai se conectar à Orlando Gomes por meio de dois pontilhões sobre o Rio Jaguaribe. Também vamos implantar um sistema binário, tornando a Rua da Gratidão mão única, o que permitirá uma melhor distribuição do tráfego e mais agilidade nos deslocamentos”, afirmou o prefeito.

Segundo o gestor municipal, uma segunda etapa da iniciativa já está sendo planejada e contempla a implantação de uma nova ligação viária nas proximidades da Rua Beira Rio da Paz, ampliando ainda mais a conectividade da área.

O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, explicou que a proposta foi elaborada após estudos técnicos e vistorias realizadas no entorno. Conforme ele, o adensamento provocado por novos empreendimentos residenciais aumentou significativamente a demanda por melhorias na circulação viária.

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“Acompanhamos de perto a realidade dessas ruas e identificamos a necessidade de criar alternativas para melhorar o fluxo de veículos e garantir mais qualidade de vida para quem vive e circula pela região”, disse.

Para viabilizar a implantação da nova via, a Prefeitura realizou desapropriações e articulou parcerias com proprietários de áreas estratégicas. Entre eles está o Grupo Cidade, que cedeu um dos terrenos necessários para a execução do projeto.

Para o diretor da empresa, Reynaldo Loureiro, a colaboração entre o setor público e a iniciativa privada pode acelerar intervenções que trazem benefícios coletivos. “Temos a convicção de que ações integradas contribuem para uma cidade mais estruturada e preparada para o crescimento. Essa é uma obra importante para a mobilidade, para a valorização urbana e para o desenvolvimento de toda a região”, afirmou.

Tags:

Salvador Trânsito Piatã

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