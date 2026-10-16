Nova linha de ônibus começa a operar em Salvador a partir deste sábado (17); veja rota

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Elaine Sanoli
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:29
A partir deste sábado (17), Salvador começará a contar com uma nova linha de ônibus, que irá circular entre o Alto do Cabrito e a Ribeira. A linha 1668 – Ribeira x Boa Vista do Lobato/Alto do Cabrito irá operar aos finais de semana e feriados, beneficiando também usuários do Bonfim, Mares e Calçada, entre outros.
A linha, que havia sido desativada em outubro de 2020, está sendo reativada após pedidos da comunidade para que fosse implementado um atendimento para a região Itapagipana. Serão realizadas 11 viagens aos sábados, domingos e feriados, com primeira saída prevista para 07h e último horário às 17h.
Com base operacional no Largo da Ribeira, a linha passará pela Rua Léllis Piedade, Largo da Madragoa, R. Visc. de Caravelas, R. Travasso de Fora, Largo da Baixa do Bonfim, Av. Dendezeiros do Bonfim, Av. Caminhos da Fé, Av. Luiz Tarquínio, Praça Irmã Dulce, R. Frederico Lisboa, Av. Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, R. Fernandes Viêira, Rua Luiz Maria, Av. Afrânio Peixoto, R. Ana Piedade, Estr. Lobato/Campinas, R. Marciano Porcino, R. Itaquaraci, R. Tranqüilino Mendes, R. Itaquaraci, R. Marciano Porcino, Estr. Lobato/Campinas, Praça Maroly Lopes, R. Adilson Leite, R. Cabritolândia, R. do Cabrito, Tv. Santa Helena, R. Santa Helena, R. Ildefonso de Souza Bitencourt, Rua C e R. Ildefonso de Souza Bitencourt
Na volta para a Ribeira, o itinerário passa pela R. Oscar Seixas, Estr. do Cabrito, Estr. do Cabrito/Ligação Suburbana, Av. Afrânio Peixoto, Rua Luiz Maria, Praça Teive e Argollo, R. do Imperador, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Av. Dendezeiros do Bonfim, Largo da Baixa do Bonfim, R. Travasso de Fora, R. Visc. de Caravelas, Largo da Madragoa, Rua Léllis Piedade, R. Júlio David, R. Porto dos Tainheiros, retornando ao Largo da Ribeira.
A linha contará ainda com duas linhas derivadas, a 1668-01 – Boa Vista do Lobato/Alto do Cabrito x Ribeira, que fará duas viagens aos sábados, domingos e feriados, saindo de Boa Vista do Lobato, e a linha 1668-02 – Ribeira x Boa Vista do Lobato/Alto do Cabrito, com apenas uma viagem às 18h, mantendo o roteiro de ida da linha original, entretanto com o retorno para a Ribeira de forma expressa, sem paradas pelo caminho.