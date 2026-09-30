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Nova linha de ônibus começa a operar em Salvador nesta quinta-feira (1º); confira percurso

Serviço atenderá pedido de moradores de Cassange

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:49

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular
Ônibus de Salvador Crédito: Fotos: Divulgação / Secom PMS

Uma nova linha de ônibus começará a operar em Salvador a partir desta quinta-feira (1º), ampliando o atendimento ao bairro de Cassange. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) criou a linha 1069-02 – Estação Mussurunga/Cassange (Circular) após solicitação apresentada por moradores da região.

Segundo a pasta, a demanda passou por análise técnica da equipe de planejamento, que avaliou a viabilidade da operação antes de autorizar a implantação do serviço. A nova linha contará com cinco viagens em dias úteis e três viagens aos sábados, domingos e feriados.

O itinerário será circular, partindo da Estação Mussurunga e passando por vias como as avenidas Luís Viana, Orlando Gomes, Carybé e São Cristóvão, além da BA-526. O percurso também atenderá ruas e estradas da região de Cassange, incluindo Alto do Girassol, Senhor do Bonfim, Gonçalo de Ataíde Pereira, Fernando Sales, Vale do Ouro e Estrada do Fidalgo.

No trajeto de retorno, os ônibus circularão por trechos como Estrada das Pedreiras, Estrada do Raposo, Avenida Fidalgo, Travessa Barbosa e Estrada do Cassange antes de seguir novamente para a Estação Mussurunga.

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Além da nova linha, a Semob anunciou mudanças em outros serviços que atendem a região. A linha 1069 – Estação Mussurunga/Cassange-Boca da Mata passará a contemplar a localidade do Canto do Rio em seu itinerário. Já a linha 1069-01 – Estação Mussurunga/Boca da Mata (via Fidalgo) terá ajustes no percurso, mantendo a ligação entre Mussurunga e Boca da Mata, mas com atendimento pela Estrada do Cassange e Avenida Fidalgo nos trajetos de ida e volta.

De acordo com a secretaria, as alterações têm como objetivo ampliar a cobertura do transporte público e adequar a operação às necessidades apresentadas pelos moradores da região.

Tags:

Salvador Ônibus Transporte

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