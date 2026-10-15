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Nova loja abre no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers de até R$ 300

Unidade inaugurou às 9h na Avenida Bonocô

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:35

Nova loja inaugura nesta quinta (15) no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers exclusivos para os 300 primeiros clientes
Nova loja inaugura nesta quinta (15) no lugar da antiga Le Biscuit  Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma nova loja de cosméticos foi inaugurada nesta quinta-feira (15), no imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, em Salvador. A unidade da Vonný Cosméticos abriu as portas às 9h e anunciou vouchers para os 300 primeiros clientes.

Os valores variam de R$ 50 a R$ 300. A primeira pessoa da fila recebe um voucher de R$ 300, a segunda ganha R$ 200 e a terceira, R$ 150. Os outros 297 clientes recebem vouchers de R$ 50.

O que tem na Vonný Cosméticos?

Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
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Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação

O imóvel estava sem funcionamento comercial havia cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.

A nova loja comercializa produtos para unhas, cabelos, higiene pessoal, maquiagem e perfumaria. A marca já possui unidades no Shopping Barra e no Salvador Shopping.

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