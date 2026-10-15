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Nova loja abre no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers de até R$ 300

Unidade inaugurou às 9h na Avenida Bonocô

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:35

Nova loja inaugura nesta quinta (15) no lugar da antiga Le Biscuit Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma nova loja de cosméticos foi inaugurada nesta quinta-feira (15), no imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, em Salvador. A unidade da Vonný Cosméticos abriu as portas às 9h e anunciou vouchers para os 300 primeiros clientes.

Os valores variam de R$ 50 a R$ 300. A primeira pessoa da fila recebe um voucher de R$ 300, a segunda ganha R$ 200 e a terceira, R$ 150. Os outros 297 clientes recebem vouchers de R$ 50.

O que tem na Vonný Cosméticos? 1 de 8

O imóvel estava sem funcionamento comercial havia cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.