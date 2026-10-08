Nova loja de cosméticos vai inaugurar na antiga Casas Bahia em shopping de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:59
A Vonný Cosméticos vai inaugurar uma nova loja no lugar da antiga Casas Bahia do Shopping Bela Vista, em Salvador. A empresa já ocupou o espaço e colocou um anúncio no local.
“A beleza tem novo endereço! Aguardem”, declarou. A loja ainda não anunciou a data de inauguração.
O que tem na Vonný Cosméticos?
A Vonný abriu recentemente lojas no Salvador Shopping e no Shopping Barra. Ainda há previsão de lançamento para o próximo dia 15, na Avenida Bonocô, no lugar da Le Biscuit.
A Casas Bahia fechou, em agosto, pelo menos 15 lojas na Bahia como parte da nova fase de redução de sua estrutura. O movimento ocorre em meio a uma crise financeira marcada por prejuízos bilionários, pressão sobre o caixa e dificuldades para recuperar a rentabilidade.
Em Salvador, foram encerradas as atividades de 11 unidades. A relação inclui lojas na Baixa dos Sapateiros, Avenida Sete de Setembro, Avenida Manoel Dias e Cabula, na Silveira Martins, além de unidades nos shoppings Salvador, da Bahia, Paralela, Barra, Piedade, Salvador Norte e Bela Vista.