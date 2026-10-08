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Nova loja de cosméticos vai inaugurar na antiga Casas Bahia em shopping de Salvador

Unidade é voltada para produtos de beleza

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:59

Nova loja de cosméticos vai inaugurar na antiga Casas Bahia em shopping de Salvador Crédito: Leitor CORREIO 

A Vonný Cosméticos vai inaugurar uma nova loja no lugar da antiga Casas Bahia do Shopping Bela Vista, em Salvador. A empresa já ocupou o espaço e colocou um anúncio no local.

“A beleza tem novo endereço! Aguardem”, declarou. A loja ainda não anunciou a data de inauguração.

O que tem na Vonný Cosméticos?

Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
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Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação

A Vonný abriu recentemente lojas no Salvador Shopping e no Shopping Barra. Ainda há previsão de lançamento para o próximo dia 15, na Avenida Bonocô, no lugar da Le Biscuit.

Casas Bahia fechou, em agosto, pelo menos 15 lojas na Bahia como parte da nova fase de redução de sua estrutura. O movimento ocorre em meio a uma crise financeira marcada por prejuízos bilionários, pressão sobre o caixa e dificuldades para recuperar a rentabilidade.

Em Salvador, foram encerradas as atividades de 11 unidades. A relação inclui lojas na Baixa dos Sapateiros, Avenida Sete de Setembro, Avenida Manoel Dias e Cabula, na Silveira Martins, além de unidades nos shoppings Salvador, da Bahia, Paralela, Barra, Piedade, Salvador Norte e Bela Vista.

Tags:

Vonný Cosméticos

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