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Nova loja é inaugurada no espaço da antiga Insinuante no Shopping Barra

Unidade oferece voucher especial para os 150 primeiros clientes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:48

Shopping Barra
Shopping Barra Crédito: Reprodução

O espaço onde funcionava a antiga Insinuante, no Shopping Barra, em Salvador, ganhou uma nova operação nesta sexta-feira (25). A Vonný Cosméticos foi inaugurada na manhã desta sexta, às 9h, no Piso L1 Sul do centro de compras.

A nova unidade é voltada para produtos de beleza e reúne itens de cosméticos. Para a inauguração, a marca anunciou um voucher especial para os 150 primeiros clientes que chegassem ao local.

O que tem na Vonný Cosméticos?

Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
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Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação

A loja fica na Avenida Centenário, 2992, na Barra, no Piso L1 Sul do Shopping Barra.

A Vonný também prepara uma unidade na Avenida Bonocô, no espaço onde funcionava a antiga Le Biscuit. A fachada do imóvel já passou por mudança de identidade visual, mas ainda não há data de inauguração divulgada para o local.

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