Nova loja é inaugurada no espaço da antiga Insinuante no Shopping Barra

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Esther Morais
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:48
O espaço onde funcionava a antiga Insinuante, no Shopping Barra, em Salvador, ganhou uma nova operação nesta sexta-feira (25). A Vonný Cosméticos foi inaugurada na manhã desta sexta, às 9h, no Piso L1 Sul do centro de compras.
A nova unidade é voltada para produtos de beleza e reúne itens de cosméticos. Para a inauguração, a marca anunciou um voucher especial para os 150 primeiros clientes que chegassem ao local.
O que tem na Vonný Cosméticos?
A loja fica na Avenida Centenário, 2992, na Barra, no Piso L1 Sul do Shopping Barra.
A Vonný também prepara uma unidade na Avenida Bonocô, no espaço onde funcionava a antiga Le Biscuit. A fachada do imóvel já passou por mudança de identidade visual, mas ainda não há data de inauguração divulgada para o local.