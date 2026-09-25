COSMÉTICOS

Nova loja é inaugurada no espaço da antiga Insinuante no Shopping Barra

Unidade oferece voucher especial para os 150 primeiros clientes

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:48

Shopping Barra Crédito: Reprodução

O espaço onde funcionava a antiga Insinuante, no Shopping Barra, em Salvador, ganhou uma nova operação nesta sexta-feira (25). A Vonný Cosméticos foi inaugurada na manhã desta sexta, às 9h, no Piso L1 Sul do centro de compras.

A nova unidade é voltada para produtos de beleza e reúne itens de cosméticos. Para a inauguração, a marca anunciou um voucher especial para os 150 primeiros clientes que chegassem ao local.

O que tem na Vonný Cosméticos? 1 de 8

A loja fica na Avenida Centenário, 2992, na Barra, no Piso L1 Sul do Shopping Barra.