Nova loja inaugura no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers para os 300 primeiros clientes

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Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:03
A Vonný Cosméticos inaugura uma nova loja em Salvador nesta quinta-feira (15), a partir das 9h, no imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô. Para marcar a abertura, a empresa anunciou vouchers exclusivos para os 300 primeiros clientes que chegarem ao estabelecimento.
A nova unidade vai comercializar produtos para unhas, cabelos, higiene pessoal, maquiagem e perfumaria.
O que tem na Vonný Cosméticos?
O imóvel estava sem funcionamento comercial havia cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.
Além da nova unidade na Bonocô, a Vonný Cosméticos já possui lojas no Shopping Barra e no Salvador Shopping.