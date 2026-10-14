Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova loja inaugura no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers para os 300 primeiros clientes

Unidade da Vonný Cosméticos será aberta na Avenida Bonocô nesta quinta (15)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:03

Nova loja inaugura nesta quinta (15) no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers exclusivos para os 300 primeiros clientes
Nova loja inaugura nesta quinta (15) no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers exclusivos para os 300 primeiros clientes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Vonný Cosméticos inaugura uma nova loja em Salvador nesta quinta-feira (15), a partir das 9h, no imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô. Para marcar a abertura, a empresa anunciou vouchers exclusivos para os 300 primeiros clientes que chegarem ao estabelecimento.

A nova unidade vai comercializar produtos para unhas, cabelos, higiene pessoal, maquiagem e perfumaria.

O que tem na Vonný Cosméticos?

Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
1 de 8
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação

O imóvel estava sem funcionamento comercial havia cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.

Além da nova unidade na Bonocô, a Vonný Cosméticos já possui lojas no Shopping Barra e no Salvador Shopping.

Tags:

Vonný Cosméticos

Mais recentes

Imagem - Prova Nacional Docente 2026: veja onde consultar o local da reaplicação do exame

Prova Nacional Docente 2026: veja onde consultar o local da reaplicação do exame
Imagem - PCO rompe com Lula após apoio em 2022 e orienta voto nulo no segundo turno

PCO rompe com Lula após apoio em 2022 e orienta voto nulo no segundo turno
Imagem - Lula escreve carta a famílias evangélicas e pede discernimento na escolha eleitoral

Lula escreve carta a famílias evangélicas e pede discernimento na escolha eleitoral