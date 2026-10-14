COSMÉTICOS

Nova loja inaugura no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers para os 300 primeiros clientes

Unidade da Vonný Cosméticos será aberta na Avenida Bonocô nesta quinta (15)

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:03

Nova loja inaugura nesta quinta (15) no lugar da antiga Le Biscuit em Salvador com vouchers exclusivos para os 300 primeiros clientes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Vonný Cosméticos inaugura uma nova loja em Salvador nesta quinta-feira (15), a partir das 9h, no imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô. Para marcar a abertura, a empresa anunciou vouchers exclusivos para os 300 primeiros clientes que chegarem ao estabelecimento.

A nova unidade vai comercializar produtos para unhas, cabelos, higiene pessoal, maquiagem e perfumaria.

O que tem na Vonný Cosméticos? 1 de 8

O imóvel estava sem funcionamento comercial havia cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.