MOBILIDADE

Nova parada do VLT de Salvador começa a funcionar nesta terça-feira (1º)

Parada tem ligação com a Estação Calçada

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:49

Parada Marisqueiras, no São João do Cabrito Crédito: Divulgação/CTB

A partir desta terça-feira (1º), entra em funcionamento o embarque e desembarque na estação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de São João do Cabrito.

De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as viagens terão funcionamento de segunda a sexta-feira, com início previsto para as 7h e término às 16h. A última viagem do dia terá partida às 15h40 da estação.

Os veículos saem da estação São João do Cabrito (parada Marisqueiras) com destino à Estação Calçada. O percurso tem cerca de 6 quilômetros.

Obras do VLT de Salvador 1 de 6

Ao todo, o VLT de Salvador realiza 18 viagens por dia, entre às 7h e as 16h, entre a Calçada e o Lobato. Aos sábados, as operações acontecem entre 9h e 12h, com seis viagens.

As obras do VLT de Salvador estão divididas em três trechos, com seis estações: da Ilha de São João à Estação Calçada; de Paripe a Águas Claras; e de Águas Claras a Piatã, este último com conexão ao metrô no Bairro da Paz.