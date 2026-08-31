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Elaine Sanoli
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:49
A partir desta terça-feira (1º), entra em funcionamento o embarque e desembarque na estação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de São João do Cabrito.
De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as viagens terão funcionamento de segunda a sexta-feira, com início previsto para as 7h e término às 16h. A última viagem do dia terá partida às 15h40 da estação.
Os veículos saem da estação São João do Cabrito (parada Marisqueiras) com destino à Estação Calçada. O percurso tem cerca de 6 quilômetros.
Obras do VLT de Salvador
Ao todo, o VLT de Salvador realiza 18 viagens por dia, entre às 7h e as 16h, entre a Calçada e o Lobato. Aos sábados, as operações acontecem entre 9h e 12h, com seis viagens.
As obras do VLT de Salvador estão divididas em três trechos, com seis estações: da Ilha de São João à Estação Calçada; de Paripe a Águas Claras; e de Águas Claras a Piatã, este último com conexão ao metrô no Bairro da Paz.
Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) e executado pela CTB, o VLT terá, ao todo, 36 quilômetros de trilhos e 34 estações, com capacidade para atender cerca de 100 mil passageiros por dia.