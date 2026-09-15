SALVADOR

Nove homens são mortos em operação da PM em Cajazeiras

PM afirmou que vai analisar as circunstâncias das mortes e a atuação dos policiais militares envolvidos

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:51

Segundo a PM, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e porções de drogas Crédito: Reprodução

Nove homens foram mortos na tarde desta terça-feira (15), durante uma ação da Polícia Militar, no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador. Segundo as autoridades policiais, todos eles seriam integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM).

Após serem feridos, os nove homens foram encaminhados para o Hospital Eládio Lasserre, mas, segundo informações da PM, as mortes foram confirmadas na unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

A PM afirmou, em nota, que equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) realizavam patrulhamento de rotina quando teriam sido alvo de disparos feitos por um grupo armado. Os homens teriam fugido por uma área de mata, mas foram atingidos pelos policiais.

“Na ação, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e substâncias com características de entorpecentes, cuja quantidade está sendo contabilizada”, informou a corporação.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que, entre os materiais apreendidos, está um colete balístico encontrado com um dos integrantes da facção. O objeto pode ter sido desviado do Exército Brasileiro.

Segundo a PM, as circunstâncias das mortes e a atuação dos policiais militares envolvidos passarão pelos procedimentos legais cabíveis, “observadas as atribuições dos órgãos competentes”.

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), não houve alteração no transporte público da região.

Episódios de violência policial em Salvador

Em fevereiro deste ano, oito homens foram mortos durante uma ação da Polícia Militar no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O reforço da presença policial na região ocorreu após o cabo da PM Glauber Rosa Santos, de 42 anos, ser baleado na cabeça e morto durante o serviço. Ele foi atingido assim que desembarcou de uma viatura.

Em março do ano passado, uma ação da polícia terminou com 12 traficantes do Comando Vermelho (CV) mortos no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador. Durante a madrugada do dia 4, moradores relataram uma troca de tiros entre integrantes do BDM, que, à época, mantinha atuação histórica no tráfico de drogas na região, e homens do CV, que tentavam tomar a área. Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) foram até o local para reforçar o policiamento. Na ação, 12 homens foram alvejados e socorridos para o Hospital Milton Santos, mas não resistiram aos ferimentos.

O Instituto Fogo Cruzado, que realiza levantamentos sobre tiroteios em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), considerou as 12 mortes em Fazenda Coutos como uma chacina.

Em 6 de fevereiro de 2015, 12 homens foram mortos durante uma operação da Rondesp na região da comunidade de Vila Moisés, em Salvador. Segundo informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), as mortes teriam sido motivadas por vingança. O episódio ficou conhecido como Chacina do Cabula.