SALVADOR

Nove mortos em Cajazeiras: 'Uso da força não pode ser banalizado', aponta especialista

Nove homens foram mortos durante ação da PM em Cajazeiras XI; especialista classifica episódio como chacina e defende apuração transparente

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:19

Segundo a PM, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e porções de drogas após morte de nove homens nesta terça-feira (15), em Cajazeiras XI Crédito: Reprodução

Nove homens foram mortos durante uma ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na tarde desta terça-feira (15), no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador. O episódio ocorre em um contexto de aumento dos índices de letalidade policial na Bahia. Em 2025, foram registradas 1.570 mortes provocadas por policiais em serviço ou fora dele no estado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado neste ano. Para o sociólogo e pesquisador do Laboratório de Estudos em Crime e Sociedade (LASSOS-UFBA), Luiz Claudio Lourenço, ações como essa acendem um alerta para a segurança da população soteropolitana.

“A frequência dessas ocorrências preocupa e a elucidação delas é importante para a população, mas também para a polícia, que precisa ser respaldada de legitimidade. O uso da força não pode ser banalizado”, avalia.

O ocorrido em Cajazeiras XI acontece em um contexto de combate à criminalidade e às facções criminosas. Conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os mortos seriam integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM). Para Lourenço, a multiplicidade de grupos faccionados e a política de segurança pública adotada para o enfrentamento contribuem para a manutenção das disputas entre essas organizações em diferentes regiões da cidade.

“Acredito que a fragmentação, com a presença de diversos grupos, e as ações de enfrentamento desses grupos por parte das forças de segurança redundam em um quadro de insegurança e violência que acaba sempre fazendo vítimas de todos os lados”, explica.

Segundo Lourenço, o episódio desta terça-feira pode ser enquadrado como uma “chacina”. O termo é utilizado para designar um evento com múltiplas mortes decorrentes de uma situação de violência. “Se nos ativermos a este critério, é possível chamar o que houve de chacina”, aponta.

No acumulado de janeiro a julho deste ano, o Instituto Fogo Cruzado registrou 20 chacinas em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), das quais 19, o equivalente a 95%, ocorreram durante ações ou operações policiais.

Em julho deste ano, todas as seis chacinas registradas ocorreram nesse contexto, segundo o instituto. Os casos foram registrados nos bairros de Capelinha, Castelo Branco, Cosme de Farias, Barreiras, Nordeste de Amaralina e Beiru/Tancredo Neves.

O Instituto Fogo Cruzado considera chacina um evento com três ou mais mortos civis em uma mesma situação, independentemente do motivo dos disparos, que pode envolver, por exemplo, assalto, ataque ou operação policial.

Lourenço também reforça a importância da devida apuração das circunstâncias da ação policial. “Quanto mais transparente e rápida for a apuração dos fatos, menos dúvidas restarão sobre a legitimidade da ação da polícia. A apuração é fundamental”, afirma.

A PM-BA afirmou que o contexto da ocorrência e a atuação dos policiais militares envolvidos passarão pelos procedimentos legais cabíveis, “observadas as atribuições dos órgãos competentes”.

Polícia Militar da Bahia 1 de 9

Nove mortos em Cajazeiras XI

Após serem feridos, os nove homens baleados nesta terça-feira, em Cajazeiras XI, foram encaminhados para o Hospital Eládio Lasserre, mas, segundo informações da Polícia Militar, as mortes foram confirmadas na unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

A PM afirmou, em nota, que equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) realizavam patrulhamento de rotina quando teriam sido alvo de disparos feitos por um grupo armado. Os homens teriam fugido por uma área de mata, mas foram atingidos pelos policiais.

“Na ação, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e substâncias com características de entorpecentes, cuja quantidade está sendo contabilizada”, informou a corporação.