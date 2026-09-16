Nove mortos pela PM em Cajazeiras são identificados; veja quem são e quem era alvo

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Carol Neves
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:12
Foram identificados os nove homens mortos durante uma operação da Polícia Militar entre os bairros de Cajazeiras V e Cajazeiras XI, em Salvador, na tarde desta terça-feira (15). O principal alvo da ação que terminou com as mortes era William Couto Neves, apontado como responsável pelo transporte de armas e munições para uma facção criminosa.
Além de William, morreram na ação, segundo a TV Bahia:
Aldemir Junior Teixeira do Amaral;
André Luis Santos de Jesus;
Eduardo Santos de Alcantara;
Ronald Batista Reis da Silva;
Wesley da Silva Pimentel;
Marcos Vinicius dos Santos Barbosa;
Adalberto de Jesus Neto;
Iuri dos Santos Dias.
Nove homens foram mortos em Cajazeiras
A polícia relata que havia recebido a informação de que integrantes de uma facção fariam um ataque contra membros de outro grupo criminoso na região. Diante da denúncia, foi preparado um reforço no policiamento e equipes fizeram incursões na área de mata que liga os dois bairros.
De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, os agentes encontraram homens armados que dispararam contra as equipes e fugiram pela mata. Houve confronto durante a tentativa de prisão.
Os nove feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, mas não resistiram. Nenhum policial foi baleado. Um homem foi preso durante a operação.
Ao todo, foram apreendidas 11 armas de fogo. O arsenal era formado por cinco pistolas e seis armas longas: quatro fuzis, uma carabina calibre 9 milímetros e uma espingarda calibre 12 automática.
Os policiais também encontraram munições, porções de drogas, celulares e uma placa de colete balístico que, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), pode ter sido desviada do Exército Brasileiro.
O preso e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã. O policiamento permanece reforçado na região.