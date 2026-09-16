SALVADOR

Nove mortos pela PM em Cajazeiras são identificados; veja quem são e quem era alvo

Segundo a polícia, os homens integravam uma facção criminosa e planejavam um ataque a outro grupo armado

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:12

Armamento apreendido na ação Crédito: Divulgação/SSP

Foram identificados os nove homens mortos durante uma operação da Polícia Militar entre os bairros de Cajazeiras V e Cajazeiras XI, em Salvador, na tarde desta terça-feira (15). O principal alvo da ação que terminou com as mortes era William Couto Neves, apontado como responsável pelo transporte de armas e munições para uma facção criminosa.

Além de William, morreram na ação, segundo a TV Bahia:

Aldemir Junior Teixeira do Amaral;

André Luis Santos de Jesus;

Eduardo Santos de Alcantara;

Ronald Batista Reis da Silva;

Wesley da Silva Pimentel;

Marcos Vinicius dos Santos Barbosa;

Adalberto de Jesus Neto;

Iuri dos Santos Dias.

Nove homens foram mortos em Cajazeiras 1 de 7

A polícia relata que havia recebido a informação de que integrantes de uma facção fariam um ataque contra membros de outro grupo criminoso na região. Diante da denúncia, foi preparado um reforço no policiamento e equipes fizeram incursões na área de mata que liga os dois bairros.

De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, os agentes encontraram homens armados que dispararam contra as equipes e fugiram pela mata. Houve confronto durante a tentativa de prisão.

Os nove feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, mas não resistiram. Nenhum policial foi baleado. Um homem foi preso durante a operação.

Ao todo, foram apreendidas 11 armas de fogo. O arsenal era formado por cinco pistolas e seis armas longas: quatro fuzis, uma carabina calibre 9 milímetros e uma espingarda calibre 12 automática.

Os policiais também encontraram munições, porções de drogas, celulares e uma placa de colete balístico que, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), pode ter sido desviada do Exército Brasileiro.