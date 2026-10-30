NOVIDADE

Novo boteco com samba e churrasco será inaugurado no Rio Vermelho

Jubiabrasa será inaugurado neste domingo (1º), com mesas ao ar livre, gastronomia na churrasqueira e música

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:02

Jubiabrasa Crédito: Divulgação

Um novo espaço dedicado à gastronomia e ao samba passa a integrar o circuito boêmio do Rio Vermelho, em Salvador. O Jubiabrasa, boteco de rua instalado ao lado do Jubiabar, abre as portas oficialmente neste domingo (1º), a partir das 15h. A proposta reúne mesas ao ar livre, pratos preparados na churrasqueira e apresentações musicais, com rodas de samba previstas para os domingos. As informações são do Alô Alô Bahia.

A novidade chega no mês em que o Jubiabar completa três anos de funcionamento. Antes da inauguração, o público poderá conhecer o estabelecimento em um período de funcionamento experimental, nesta sexta-feira (30) e no sábado (31), a partir das 18h30. O endereço é a Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, no Rio Vermelho.

A gastronomia na brasa será o principal destaque do cardápio. Entre as opções estão churrasco servido na baguete de queijo parmesão, picanha com queijo maçaricado e farinha de bacon, hambúrguer de picanha preparado na brasa e diferentes tipos de espetinhos.

Neste primeiro momento, o funcionamento será de sexta-feira a domingo. A entrada será gratuita e não haverá cobrança de couvert artístico. O atendimento será feito por ordem de chegada.

Dois ambientes para aproveitar o samba

Idealizado por Alexandre Nemi, o Jubiabrasa foi pensado para complementar a experiência oferecida pelo Jubiabar. Enquanto o novo boteco terá uma proposta mais informal, com mesas na rua, a casa original continuará recebendo o público de quinta a segunda-feira, em um salão coberto e climatizado, com estrutura voltada para apresentações musicais.

“A ideia nasceu para oferecer duas maneiras de viver o samba. Queremos que as pessoas tenham liberdade para começar a noite em um boteco de rua, encontrar amigos e depois seguir para um ambiente de shows, com outra estrutura. Um espaço complementa o outro, sem perder a nossa essência”, explica Nemi.

Desde a inauguração, há três anos, o Jubiabar recebeu nomes conhecidos da música baiana, como Márcia Short, Xéxeu, Ninha, Tatau, Patrícia Gomes e Buja Ferreira. A programação também contou com grupos que movimentam a cena do samba em Salvador.