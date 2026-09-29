MANÉ DENDÊ

Novo Caps em Salvador tem leitos-dormitórios para crianças e adolescentes em crise

Unidade no Subúrbio funciona 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados, e permite permanência de usuários por até 15 dias

Mariana Rios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:19

Prefeitura entrega Caps Infantojuvenil Mané Dendê com capacidade para mais de 5 mil atendimentos mensais no Subúrbio Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

Crianças e adolescentes em sofrimento mental grave poderão permanecer por até 15 dias em acompanhamento no novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantojuvenil Mané Dendê, no Subúrbio de Salvador. A unidade, inaugurada nesta terça-feira (29), conta com leitos-dormitórios e funciona 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados.

Localizado na Rua Ana Preta, no Alto da Terezinha, o equipamento é do tipo III e foi estruturado para oferecer acompanhamento intensivo e contínuo a crianças e adolescentes, além de atendimento às famílias. A capacidade é de 5.250 atendimentos especializados e mais de 200 acolhimentos por mês.

Prefeitura entrega Caps Infantojuvenil Mané Dendê com capacidade para mais de 5 mil atendimentos mensais no Subúrbio 1 de 13

“Nós construímos aqui na região do Mané Dendê todos os equipamentos que eram necessários para melhorar a vida das pessoas, a exemplo de escolas, centro de triagem, terminal de ônibus, mercado e unidades habitacionais. Agora, com esse Caps, mães e pais cujos filhos sofrem transtorno severo de saúde mental vão poder buscar tratamento próximo de casa, sem precisar se deslocar para o centro. Este é o 21º Centro de Atenção Psicossocial que nós estamos colocando em funcionamento em Salvador”, destacou o prefeito Bruno Reis.

A unidade recebeu investimento de R$ 4 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e da Prefeitura de Salvador. Segundo o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, os dormitórios permitem que os usuários permaneçam no Caps durante o período de acompanhamento.

“Essa unidade aqui conta com dormitórios, nos quais os usuários vão poder ficar até 15 dias sendo acompanhados”, afirmou o secretário.

O novo Caps oferece acolhimento, acompanhamento individual e familiar, atividades terapêuticas, atendimentos em grupo e manejo de situações de crise. A equipe é formada por médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos e técnicos de enfermagem.

O serviço também atua de forma integrada com a Atenção Primária à Saúde, assistência social e educação, além de órgãos de garantia de direitos, como Conselho Tutelar, Defensoria Pública e Ministério Público.

Segundo a Prefeitura, o equipamento é o 21º Centro de Atenção Psicossocial em funcionamento em Salvador e o segundo da cidade com estrutura do tipo III. A unidade atende moradores da região do Subúrbio, ampliando a oferta de serviços especializados em saúde mental para crianças e adolescentes mais perto de suas residências.

O espaço integra o conjunto de equipamentos entregues no projeto Novo Mané Dendê. Na semana passada, a Prefeitura também inaugurou a nova sede do Caps II Liberdade.

Homenagens

O Caps Infantojuvenil Mané Dendê homenageia duas referências da luta antimanicomial e da defesa dos direitos de pessoas em sofrimento mental na Bahia.

Uma delas é o professor e ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia Marcus Vinicius de Oliveira Silva, conhecido como Marcus Matraga, que atuou na Reforma Psiquiátrica e na defesa do cuidado em liberdade.