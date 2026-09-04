Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo hotel com 80 suítes, rooftop e espaço para eventos será construído no Rio Vermelho e deve abrir em 2027

Empreendimento será instalado na Rua Borges dos Reis

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Millena Marques

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:32

nOVO HOTEL SERÁ CONSTRUÍDO NO rIO vERMELHO
Novo hotel será construído no Rio Vermelho Crédito: Reprodução/Alô Alô Bahia

Um novo hotel será construído no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027. O empreendimento será instalado na Rua Borges dos Reis. As informações são do site Alô Alô Bahia.

De acordo com a publicação, o hotel contará com cerca de 80 suítes, rooftop e espaço para eventos em um prédio anexo. O empreendimento ficará próximo aos tradicionais restaurantes Pasta em Casa e Manga. O hotel ainda não tem nome definido.

Novo hotel que será construído no Rio Vermelho

Novo hotel que será construído no Rio Vermelho por Reprodução
Novo hotel que será construído no Rio Vermelho por Reprodução
Novo hotel que será construído no Rio Vermelho por Reprodução
nOVO HOTEL SERÁ CONSTRUÍDO NO rIO vERMELHO por Reprodução/Alô Alô Bahia
1 de 4
Novo hotel que será construído no Rio Vermelho por Reprodução

O projeto arquitetônico será assinado por Gabriel Magalhães, enquanto a decoração ficará a cargo da designer de interiores Nathalia Velame.

Leia mais

Imagem - Capelinha lança dois sabores inéditos e exclusivos para o Festival Bon Odori 2026

Capelinha lança dois sabores inéditos e exclusivos para o Festival Bon Odori 2026

Imagem - Academias gratuitas de Salvador ganham novo sistema para cadastro e agendamento; saiba como participar

Academias gratuitas de Salvador ganham novo sistema para cadastro e agendamento; saiba como participar

Imagem - Após fase piloto, vagão exclusivo para mulheres terá continuidade em Salvador

Após fase piloto, vagão exclusivo para mulheres terá continuidade em Salvador

Bandeira internacional

Salvador também deve ganhar um novo hotel de bandeira internacional. A Atrio Hotel Management prepara o anúncio de um empreendimento com 140 quartos na capital baiana, com investimento estimado em R$ 50 milhões. Fortaleza também receberá um projeto semelhante. A informação foi divulgada pelo Movimento Econômico e confirmada pelo Alô Alô Bahia.

Em entrevista, o diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Atrio, João Cazeiro, afirmou que os anúncios devem ocorrer em breve e destacou o potencial da capital baiana. "Salvador e Fortaleza devem ter anúncios em breve. São hotéis relativamente grandes, com bandeira internacional e investimentos na casa de R$ 50 milhões cada", afirmou.

O executivo não revelou a localização do empreendimento. A Atrio opera marcas como ibis, ibis Styles, Mercure, Novotel e Grand Mercure e já possui oito hotéis em funcionamento no Nordeste.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Parcelas a partir de R$ 790: novo residencial em Patamares terá 432 apartamentos, piscina, área gourmet e mais

Parcelas a partir de R$ 790: novo residencial em Patamares terá 432 apartamentos, piscina, área gourmet e mais
Imagem - Maroon 5 em Salvador: Shopping terá tarifa especial de estacionamento por R$ 25

Maroon 5 em Salvador: Shopping terá tarifa especial de estacionamento por R$ 25
Imagem - Sobe para 55 o número de mulheres baleadas em Salvador e RMS em 2026

Sobe para 55 o número de mulheres baleadas em Salvador e RMS em 2026