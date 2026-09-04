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Novo hotel com 80 suítes, rooftop e espaço para eventos será construído no Rio Vermelho e deve abrir em 2027

Empreendimento será instalado na Rua Borges dos Reis



Millena Marques

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:32

Novo hotel será construído no Rio Vermelho Crédito: Reprodução/Alô Alô Bahia

Um novo hotel será construído no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027. O empreendimento será instalado na Rua Borges dos Reis. As informações são do site Alô Alô Bahia.

De acordo com a publicação, o hotel contará com cerca de 80 suítes, rooftop e espaço para eventos em um prédio anexo. O empreendimento ficará próximo aos tradicionais restaurantes Pasta em Casa e Manga. O hotel ainda não tem nome definido.

Novo hotel que será construído no Rio Vermelho 1 de 4

O projeto arquitetônico será assinado por Gabriel Magalhães, enquanto a decoração ficará a cargo da designer de interiores Nathalia Velame.

Bandeira internacional

Salvador também deve ganhar um novo hotel de bandeira internacional. A Atrio Hotel Management prepara o anúncio de um empreendimento com 140 quartos na capital baiana, com investimento estimado em R$ 50 milhões. Fortaleza também receberá um projeto semelhante. A informação foi divulgada pelo Movimento Econômico e confirmada pelo Alô Alô Bahia.

Em entrevista, o diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Atrio, João Cazeiro, afirmou que os anúncios devem ocorrer em breve e destacou o potencial da capital baiana. "Salvador e Fortaleza devem ter anúncios em breve. São hotéis relativamente grandes, com bandeira internacional e investimentos na casa de R$ 50 milhões cada", afirmou.