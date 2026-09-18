NOVIDADE

Novos ônibus com ar-condicionado começam a circular em Salvador

Até dezembro, 700 novos ônibus serão inegrados ao sistema de transporte público da capital

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:01

Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador começa neste sábado (19) a incorporar 700 novos ônibus ao sistema de transporte público da capital. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado e utilizam tecnologia de baixa emissão de poluentes, dentro da estratégia de renovação e modernização da frota que opera na cidade.

A primeira etapa da entrega contará com 326 ônibus, que serão apresentados em cerimônia marcada para as 8h, no Monumento Luís Eduardo Magalhães, na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em frente à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

De acordo com a gestão municipal, os novos veículos passarão a atender mais de 140 linhas de ônibus e beneficiarão cerca de 180 bairros da capital baiana. A expectativa é ampliar a oferta de veículos climatizados no transporte coletivo, uma das principais demandas dos usuários do sistema.

A renovação ocorrerá de forma gradual. Os demais ônibus serão incorporados à operação até dezembro deste ano, conforme cronograma definido pela prefeitura. Com a conclusão das entregas, a estimativa é que cerca de 80% da frota em circulação na cidade esteja equipada com ar-condicionado.

A cerimônia de apresentação dos novos veículos contará com a presença do prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, além de outras autoridades municipais.