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Novos ônibus de Salvador têm USB, ar-condicionado e outras tecnologias; veja novidades

Novos coletivos contam com ar-condicionado, entradas USB e USB-C, três vagas para cadeirantes e letreiro traseiro com identificação das linhas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23:12

Novos ônibus de Salvador
Novos ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Os novos ônibus em circulação na capital baiana já fazem parte da rotina de quem utiliza o transporte público. Com ar-condicionado, entradas USB, melhorias de acessibilidade e novos equipamentos, os veículos começaram a atender diferentes regiões da cidade.

Ao todo, 326 novos coletivos foram entregues pela Prefeitura de Salvador no último sábado (19) e começaram a ser incorporados gradualmente às linhas desde segunda-feira (21). A renovação alcança bairros como Pau da Lima, Castelo Branco, Sete de Abril, Boca da Mata, Jardim Nova Esperança, Fazenda Grande IV, Pirajá, Marechal Rondon, Costa Azul, Plataforma, São João do Cabrito e Rio Sena, além de linhas ligadas às principais estações de transbordo.

Além do conforto térmico proporcionado pelo ar-condicionado, os veículos incorporam mudanças voltadas à acessibilidade. O supervisor de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Magno Sampaio, explicou que os novos ônibus passaram de duas para três vagas destinadas a cadeirantes.

Confira novidades nos novos ônibus de Salvador

Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS
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Novos ônibus de Salvador por Bruno Concha/ Secom PMS

Os veículos também possuem sinalizações voltadas às pessoas com baixa visão, como a identificação amarela na catraca, e ampliaram a programação visual para contemplar diferentes públicos. “A infraestrutura e a acessibilidade melhoraram bastante. Os elevadores estão mais eficientes e temos recursos que facilitam a utilização do transporte”, contou.

Outra novidade é a instalação de conectores para carregamento de aparelhos eletrônicos, com opções USB e USB-C.

Os novos coletivos contam ainda com baixa emissão de poluentes e retomam o letreiro traseiro com a identificação da linha, uma demanda apresentada pelos usuários do sistema.

A entrega dos 326 veículos integra o processo de renovação da frota de Salvador. Até dezembro, a previsão é que o número chegue a 700 novos ônibus circulando pela capital baiana.

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