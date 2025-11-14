Acesse sua conta
Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23

Um agente foi baleado nesta sexta-feira (14), no bairro de Sussuarana, durante o cumprimento de mandado judicial

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:36

Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22)
Cinco policiais já foram mortos em Salvador e RMS só este ano Crédito: Divulgação

O número de agentes de segurança baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS) este ano chegou a 23 nesta sexta-feira (14). O dado é do Instituto Fogo Cruzado.

Se somou ao dado a morte de um investigador da Polícia Civil da Bahia que foi baleado durante o cumprimento de mandado judicial na manhã desta sexta, no bairro de Sussuarana. Ele foi atingido na panturrilha e socorrido para o Hospital Roberto Santos.

Dos 23 agentes baleados, cinco morreram e outros 18 ficaram feridos. Quatro dos baleados eram policiais civil: 1 morreu e 3 ficaram feridos.

Após o ataque ao agente em Sussuarana, o policiamento foi reforçado no local. Equipes realizam ações para identificar e localizar os responsáveis pelos disparos.

Tags:

Salvador Rms Polícia Morte Policial Polícia Civil Baleados

