Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:36
O número de agentes de segurança baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS) este ano chegou a 23 nesta sexta-feira (14). O dado é do Instituto Fogo Cruzado.
Se somou ao dado a morte de um investigador da Polícia Civil da Bahia que foi baleado durante o cumprimento de mandado judicial na manhã desta sexta, no bairro de Sussuarana. Ele foi atingido na panturrilha e socorrido para o Hospital Roberto Santos.
Dos 23 agentes baleados, cinco morreram e outros 18 ficaram feridos. Quatro dos baleados eram policiais civil: 1 morreu e 3 ficaram feridos.
Após o ataque ao agente em Sussuarana, o policiamento foi reforçado no local. Equipes realizam ações para identificar e localizar os responsáveis pelos disparos.