MORADIA MAIS CARA

O aluguel aumentou, mas o espaço diminuiu: veja o que acontece no mercado imobiliário de Salvador

Preço por metro quadrado subiu 10,2% na capital baiana, mas o avanço foi ainda maior em bairros como Itapuã e Graça. Regiões mais baratas tiveram as maiores valorizações, enquanto Jardim Armação registrou queda

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:00

O maior avanço foi registrado em Itapuã, onde o preço passou de R$ 29,65 para R$ 43,67 por metro quadrado, uma alta de 47,3% Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Alugar um imóvel em Salvador ficou mais caro em 2026, mas o aumento não ocorreu da mesma forma em todos os bairros. Em algumas regiões, o preço do metro quadrado avançou quase 50% em relação ao ano passado. Em outras, os valores permaneceram praticamente estáveis. Ao mesmo tempo, os imóveis anunciados ficaram menores, fazendo com que o inquilino pagasse mais por cada metro quadrado disponível.

Entre janeiro e outubro, o aluguel por metro quadrado anunciado na capital baiana subiu 10,2%, passando de R$ 54,73 para R$ 60,29, na comparação com o mesmo período de 2025. O levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o setor imobiliário, identificou aumento em 21 dos 22 bairros analisados.

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O maior avanço foi registrado em Itapuã, onde o preço passou de R$ 29,65 para R$ 43,67 por metro quadrado, uma alta de 47,3%. Na sequência aparecem Graça, com aumento de 28,3%, de R$ 38,85 para R$ 49,86; Costa Azul, com 24,8%, chegando a R$ 45,72; e Horto Florestal, com alta de 24,5%, alcançando R$ 81,74 por metro quadrado. Outros bairros também tiveram valorização expressiva. No Candeal, o metro quadrado subiu 23,3%, chegando a R$ 41,91. Em Piatã, a alta foi de 18,4%, para R$ 55,45. Já no Rio Vermelho, o aumento chegou a 17,5%, com o preço passando a R$ 50,12.

Quais bairros tiveram os menores aumentos?

Na outra ponta do levantamento, Jardim Armação foi o único bairro entre os 22 analisados a apresentar redução no preço anunciado por metro quadrado. O valor caiu 1,8%, de R$ 59,97 para R$ 58,87. Em Patamares, a variação foi de apenas 0,7%, com o metro quadrado chegando a R$ 65,66. Brotas teve alta de 0,9%, passando a R$ 36,40, enquanto o Imbuí registrou aumento de 1,3%, para R$ 45,16.

Também aparecem entre os bairros com menores variações Barra, com alta de 3,9%, Itaigara, com 4,5%, e Pituaçu e Ondina, ambos com 5,8%. No Stiep, o aumento foi de 6,7%, enquanto na Paralela chegou a 8,7%.

Bairros mais baratos tiveram as maiores altas

Um dos resultados que chamam a atenção é a diferença entre os grupos de bairros conforme a faixa de preço do aluguel. A pesquisa dividiu as regiões analisadas em quatro categorias, de acordo com os valores praticados em 2025. Nos bairros que integravam o grupo dos 25% mais baratos, o preço médio por metro quadrado chegou a R$ 42,51, uma alta de 22,8%. Já nas regiões de preços intermediários baixos, a média alcançou R$ 48,66, com aumento de 11,5%.

Nos bairros de faixa intermediária alta, a valorização foi de 8,3%, levando o metro quadrado a R$ 57,51. Entre os 25% mais caros, a alta foi menor, de 7,5%, com média de R$ 76,31 por metro quadrado. Os dados indicam que as regiões que partiam dos menores valores tiveram os aumentos mais expressivos. No grupo mais barato, os seis bairros analisados registraram alta. Entre os mais caros, também houve aumento nos seis bairros considerados, mas em proporção menor.

Aluguel mensal subiu menos porque imóveis ficaram menores

Apesar da alta de 10,2% no preço por metro quadrado, o valor médio mensal anunciado por imóvel aumentou 5,9%, chegando a R$ 4.318. A diferença está relacionada à redução do tamanho médio das unidades disponíveis para locação. A área média dos imóveis anunciados caiu de 76 para 72 metros quadrados, uma redução de 5,3%. Na prática, o mercado passou a apresentar mais unidades menores, que costumam ter preço por metro quadrado mais elevado.

O gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, explica que o movimento foi observado em quase todos os bairros e teve maior intensidade nas regiões onde os aluguéis eram mais baratos. “Em Salvador, o aluguel por metro quadrado subiu em quase todos os bairros, e a alta foi maior nos bairros mais baratos do que nos mais caros. O valor total do aluguel subiu menos que o metro quadrado porque o imóvel anunciado ficou menor. Na prática, o inquilino paga mais caro pelo metro quadrado e, muitas vezes, aluga um espaço menor”, afirma.

Como foi feito o levantamento?

A Loft analisou anúncios de casas e apartamentos disponíveis para aluguel em portais imobiliários, com a remoção de ofertas duplicadas. A comparação considerou janeiro a outubro de 2026 e os mesmos meses de 2025. Foram incluídos bairros com pelo menos 300 anúncios por mês. As regiões consideradas concentram 77% das ofertas de aluguel da cidade. O levantamento também desconsiderou bairros com oscilações atípicas nos valores mensais ou mudanças superiores a 30% no tamanho médio dos imóveis anunciados, por possível inconsistência dos dados.