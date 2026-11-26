MEIO AMBIENTE

Obras da Embasa são concluídas, mas praias de Salvador seguem sem liberação para banho

Empresa monitora 19 pontos e espera normalização até o fim de semana, mas recomendação para evitar o mar entre o Farol da Barra e Amaralina continua

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:48

Orla de Amaralina e Rio Vermelho Crédito: Arquivo

As obras de modernização da Estação de Condicionamento Prévio (ECP) do Rio Vermelho, em Salvador, foram concluídas na tarde desta quarta-feira (25). Apesar da retomada do funcionamento normal da estrutura, as praias no trecho entre o Farol da Barra e Amaralina ainda não estão liberadas para banho de mar, pesca e atividades recreativas.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que o sistema de bombeamento de efluentes para o emissário submarino voltou a operar plenamente. A companhia, no entanto, mantém o monitoramento da qualidade da água em 19 pontos da região e só deve suspender a recomendação preventiva após confirmar que as condições do mar retornaram ao patamar anterior à intervenção.

A expectativa da empresa é que a normalização ocorra em até 48 horas após a retomada da operação, o que pode permitir a recuperação das condições anteriores até o fim de semana. O prazo, porém, depende de fatores naturais, como maré, correntes marinhas e condições meteorológicas.

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Monitoramento continua em 19 pontos

Segundo a Embasa, cerca de 200 técnicos participaram dos trabalhos, considerados de alta complexidade. Durante a intervenção, o bombeamento de efluentes para o emissário submarino foi temporariamente interrompido para permitir a instalação e a conexão de novos equipamentos na estação.

A empresa informou que adotou medidas de controle ambiental durante a execução dos serviços, incluindo a aplicação de biorremediadores, utilizados para auxiliar na depuração do efluente, e a instalação de uma rede de contenção.

A recomendação preventiva para evitar o contato com a água do mar havia sido anunciada antes do início das obras, em razão da interrupção programada do bombeamento. A orientação abrange praias situadas entre Amaralina e o Farol da Barra, incluindo trechos do Rio Vermelho e da região da Barra.

Como está a balneabilidade das praias de Salvador?

Além do monitoramento específico realizado pela Embasa após a intervenção, Salvador conta com o acompanhamento semanal do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), responsável por divulgar boletins sobre as condições de balneabilidade.

No boletim emitido em 20 de novembro, o órgão atualizou a classificação dos pontos monitorados na capital. A avaliação considera amostras coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas e utiliza a concentração da bactéria Escherichia coli como indicador da qualidade da água.

No levantamento anterior, divulgado em 13 de novembro, diversos pontos da região afetada pela recomendação da Embasa já apareciam como impróprios para banho. Entre eles estavam os dois pontos do Farol da Barra, os trechos monitorados do Rio Vermelho, Buracão e Amaralina. Ondina, por outro lado, tinha os dois pontos classificados como próprios.

A classificação geral do Inema e o monitoramento emergencial da Embasa são avaliações distintas. Por isso, mesmo com a retomada do funcionamento da estação, a recomendação preventiva da companhia permanece válida até que haja confirmação da recuperação das condições da água.

Obras de modernização

A intervenção na Estação de Condicionamento Prévio do Rio Vermelho integra um conjunto de melhorias executadas ao longo de 2026. O programa de modernização recebeu investimento total de R$ 17 milhões e tem como objetivo aumentar a segurança e a eficiência do sistema de esgotamento sanitário de Salvador.

A estação recebe os efluentes do sistema de esgotamento, realiza a retirada de resíduos sólidos e encaminha o material para o emissário submarino, responsável pela disposição final no mar.