ATENÇÃO

Obras na Estação da Lapa mudam embarque de nove linhas de ônibus a partir de sábado (24); confira

Linhas que utilizam a plataforma F, no subsolo, serão transferidas para três plataformas no térreo; confira onde embarcar

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:56

Subsolo da Estação da Lapa Crédito: Ascom Semob

Passageiros de nove linhas de ônibus que atendem a Estação da Lapa, em Salvador, terão novos pontos de embarque e desembarque a partir deste sábado (24). Com o avanço da recuperação do piso de circulação dos coletivos no subsolo, a operação da plataforma F será transferida para as plataformas A, C e D, no térreo.

A mudança faz parte de uma nova etapa dos serviços executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Estação da Lapa 1 de 16

A plataforma A receberá a linha 0137 – (LB2) Barra Avenida/Barra. Na plataforma C, ficarão as linhas 0136 – (LB1) Chame-Chame, 0145 – Itapuã/Praia do Flamengo, 0903 – Boca do Rio e 0138 – (LB3) Garibaldi/Ondina.

Já a plataforma D concentrará as linhas 0101 – Graça, 0142 – Vale do Canela, 0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva) e 0141 – Federação/HGE.