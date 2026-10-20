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Obras na Estação da Lapa mudam embarque de nove linhas de ônibus a partir de sábado (24); confira

Linhas que utilizam a plataforma F, no subsolo, serão transferidas para três plataformas no térreo; confira onde embarcar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:56

Subsolo da Estação da Lapa
Subsolo da Estação da Lapa Crédito: Ascom Semob

Passageiros de nove linhas de ônibus que atendem a Estação da Lapa, em Salvador, terão novos pontos de embarque e desembarque a partir deste sábado (24). Com o avanço da recuperação do piso de circulação dos coletivos no subsolo, a operação da plataforma F será transferida para as plataformas A, C e D, no térreo.

A mudança faz parte de uma nova etapa dos serviços executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Estação da Lapa

Estação da Lapa 
Estação da Lapa por Reprodução/CCR Metrô
PEstação da Lapa por Divulgação CCR Metrô Bahia
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Um dos pontos é a Estação da Lapa por Divulgação MP-BA
Estação da Lapa superlotada  por Reprodução/@kyopaiva
Lapa
1 de 16
Estação da Lapa 

A plataforma A receberá a linha 0137 – (LB2) Barra Avenida/Barra. Na plataforma C, ficarão as linhas 0136 – (LB1) Chame-Chame, 0145 – Itapuã/Praia do Flamengo, 0903 – Boca do Rio e 0138 – (LB3) Garibaldi/Ondina.

Já a plataforma D concentrará as linhas 0101 – Graça, 0142 – Vale do Canela, 0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva) e 0141 – Federação/HGE.

Durante as intervenções, equipes da Semob, da Integra e da Mobilapa estarão na estação para orientar passageiros e motoristas e organizar a circulação dos ônibus. A recomendação é observar a sinalização e seguir as indicações dos profissionais para localizar os novos pontos de embarque e desembarque.

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